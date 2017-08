España vende armas a arabia saudí por 116 millones "con claúsulas no de reexportación o uso fuera del país"

27/08/2017 - 10:47

- Este comercio incluye "estrictas" condiciones para evitar que el material sea usado para otros fines distintos al previsto en las licencias

España vendió armas y material militar a Arabia Saudí en el año 2016 por valor de 116,2 millones de euros, lo que representa apenas el 2,9% de este tipo de comercio nacional. La cifra supone casi la mitad de la relación que en esta materia existe con otros países de religión maroritariamente musulmana como Egipto, Omán y Malasia.

Así consta en el informe de 2016 de la Secretaría de Estado de Comercio sobre exportación de material de Derensa y de Doble Uso a otros países, al que ha tenido acceso Servimedia, que cuantifica en 4.051,8 millones de euros los ingresos totales que España obtiene mediante esta vía.

La venta de material de Defensa a Arabia Saudí ha sido criticada de forma contundente por Unidos Podemos y sectores independentistas catalanes tras los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, ya que consideran que España está suministrando armamento a un país que "en última instancia" alimenta a los yihadistas, tal y como afirmó Pablo Iglesias al término de la manifestación del sábado.

De hecho, en esa movilización ciudadana, que congregó a medio millón de personas en el centro de la ciudad como homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, en los que murieron 15 personas y más de un centenar resultaron heridas, se exhibió una gran pancarta en catalán detrás de la comitiva de autoridades que encabezaba el rey Felipe VI con el lema "Vuestras guerras, nuestros muertos" y se repartieron cientos de pancartas más pequeñas con eslóganes como "Felipe, quien quiere la paz no trafica con armas", "Mariano, queremos la paz, no vender armas" e "Imagina un país que no venda armas".

Según los datos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio recogidos por Servimedia, España vendió en 2016 material militar a Arabia Saudí por 116,2 millones de euros, desglosados en: repuestos para aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española y para una aeronave de un programa de cooperación, granadas de mortero, munición de artillería, munición de calibre medio, equipos de detección e identificación de señales y equipos para un sistema de vigilancia perimetral.

RESTRICCIONES DE USO

La venta específica de armamento de España a Arabia Saudí incluyó condiciones específicas para evitar que sean destinadas a un objetivo diferente al previsto en el trato comercial, de manera que "todas las licencias relativas a munición fueron acompañadas de certificados de último destino con estrictas cláusulas de no reexportación o uso fuera del territorio del país".

Esta restricción es específica del acuerdo comercial con Arabia Saudí, ya que el Informe no lo menciona en el caso del resto de los países, ni siquiera cuando España vende morteros integrados en vehículos militares a Bahrein, recambios para carros de combate a Qatar, munición de armas ligeras y de artillería a Colombia, granadas de mortero y balas de pequeño calibre a Emiratos Árabes Unidos, munición de calibre medio a Filipinas, pistolas con munición a Ghana y lanzagranadas o bombas de aviación a Indonesia, el país con mayor número de musulmanes de todo el planeta.

El comercio militar que lleva a cabo España va dirigido principalmente a los países OTAN, que acaparan la mayor parte con 2.678,2 millones de euros en ventas (66,1%). De ellos, el Reino Unido compra 1.246,7 millones, Alemania 771,7, Francia 183,4, Italia 138,3, Turquía 85, Estados Unidos 67,2, Noruega 6,5 y Canadá 2,6.

Dentro de la Unión Europa pero fuera de la OTAN, España exporta material militar por valor de 5,2 millones de euros, con Finlandia (2,4 millones) y Austria (1,7) como principales compradores.

Entre los clientes del resto del mundo aparecen Egipto con 219,3 millones, Omán con 208,3, Malasia con 167,6 y la detallada Arabia Saudí con 116,2. De este modo, el régimen monárquico del Golfo Pérsico ocupa el octavo lugar en el ránking de países a los que España suministra armas y material militar.

