Universo Santi ultima su espacio expositivo con piezas únicas y especiales que combinan con la alta cocina

El proyecto Universo Santi va más allá del restaurante ubicado en la finca El Altillo en Jerez de la Frontera (Cádiz), ya que pretende ser un espacio expositivo, con muestras permanentes y provisionales, que irán ocupando las paredes de este lugar y que estarán formadas de piezas únicas, especiales, que saldrán de los museos para el deleite de todos los ciudadanos, y que se combinarán con la alta cocina.

De cara a la apertura del restaurante en el mes de septiembre, la fundación Universo Accesible que promueve este proyecto está ultimando los preparativos de estas exposiciones fotográficas en las que colaboran ya distintos artistas y que estarán conformadas también por una parte importante de obras de la colección de DKV, entidad colaboradora con la que Fundación Universo Accesible firmó un acuerdo el pasado mes de febrero.

El artista multidisciplinar Javier Velasco será uno de los que formen parte de este proyecto, participando con un 'curvao', que recoge las vides que conforman la tierra que se muestra en el mismo, inmersas en un cilindro. Se trata de una obra hecha en Mexico que "acaba en mi tierra, y eso es un orgullo", ha explicado a Europa Press.

Como artista "es muy importante poder colaborar este "proyecto único" que se enmarca "en un edificio especial" como es el de El Altillo, por ello ha considerado "fundamental participar en este proyecto". Además, ha indicado que "lo más bonito es que no solo vienes a comer" al restaurante Universo Santi, sino que "vienes a ver obras y participar de un proyecto único", porque "va más allá" del concepto de restaurante.

Por su parte, la comisaria de arte de la empresa DKV y responsable del proyecto artístico, Alicia Ventura, ha destacado que este edificio acogerá "una gran representación" de las 600 piezas con las que cuenta la entidad. Uno de los objetivos es que "la gente se acostumbre a vivir con el arte", una de las premisas que DKV lleva a cabo en sus centros de trabajo, cuyas paredes están impregnadas de obras de arte.

Además, Ventura ha explicado que la finalidad es que varios artistas gaditanos, consagrados o noveles, puedan mostrar su arte, y además "sacar el arte de los museos y su contexto, para que sea admirado por todo el mundo, algo que va en el AND de DKV".

Se trata de un espacio expositivo que recoge el trabajo de gente "que supera sus circunstancias", destacando que el restaurante Universo Santi es "especial".

La responsable del proyecto artístico ha añadido que hay una obra que resalta por encima de las demás, siendo la de Alejandro Summer, que ha fallecido hace poco, y que tendrá un lugar especial en uno de los reservados del restaurante porque "se sale de lo normal".

Al espacio expositivo se sumará también un libro que recogerá la anterior fisionomía de El Altillo, ya que es un lugar especial con historia.

Cabe recordar que Universo Santi se ubica en la finca El Altillo, un pulmón verde de 70.000 metros cuadrados en pleno casco urbano de Jerez. Entre las finalidades principales de Universo Santi se encuentra favorecer la integración laboral y social de personas con diversidad funcional para su vida autónoma e independiente. Por ello, su plantilla está compuesta al cien por cien por personas con discapacidad que realizarán las labores de atención al público y servicios dentro del restaurante.

Además, una treintena de empresas e instituciones avalan el proyecto Universo Santi. Así, colaboran como patrocinadores, además de la Fundación Universo Accesible, la Fundación Cajasol, Obra Social la Caixa, Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación DKV Integralia, Calidad Pascual, Fundación González Byass, Pepsi, Fundáción Orange, Sabores Almería, Covap, Migasa, Riversa, Azero, Dimasa, Montesierra, Rotary Club Jerez, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Ayuntamiento de Jerez, Fundación Plant for the Planet, Grupo BC, Renovatio, Ruca y Disegna.

