ATA espera "consenso" para mejorar la Ley andaluza del Emprendimiento y pide que se amplíe la tarifa plana de 50 euros

27/08/2017 - 11:54

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, espera que haya "consenso" para mejorar y cambiar algunos aspectos de la Ley de Fomento del Emprendimiento (LAFE) andaluza, sobre la que ha pedido que la Junta amplíe la duración temporal de la tarifa plana de 50 euros.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Europa Press, Amor ha precisado que la Ley andaluza del Emprendimiento "es una ley que es una declaración de intenciones importante", pero considera que necesita "medidas concretas" y ha subrayado que se "conformaría" con que la futura norma andaluza "contemplara la mitad de medidas que tiene la Ley de Autónomos nacional".

A su juicio, la Ley del Emprendimiento "debe ser una oportunidad para que el Parlamento andaluz consensuase esta norma y se pueda conseguir aprobar por unanimidad".

Asimismo, considera que esta ley andaluza "debe contemplar medidas como la extensión de la tarifa plana como ha ocurrido en Madrid o Galicia", lo que permitiría "estar 18 o 24 meses beneficiándose de la tarifa plana de 50 euros".

Amor espera que la nueva ley también elimine trabas para facilitar el emprendimiento y establezca medidas concretas para ello.

"Hay buena voluntad para que haya oportunidad para buscar el consenso y el acuerdo de todo el Parlamento andaluz para mejorar y esperamos que se consiga mejorar antes de que se apruebe definitivamente", ha añadido Amor, quien ha valorado que espera que haya buena voluntad para el consenso, recordando que Ciudadanos se ha comprometido a mediar y le consta que el PP también pretende introducir enmiendas que favorezcan esta ley.

A su juicio, esta norma "puede ser una ley importante donde todos sumemos", pero ha dejado claro que "no puede ser una mera declaración de intenciones donde se diga que emprender es un derecho, sino que la norma debe ser una autopista con medidas para quienes quieran emprender".

MEDIDAS CONCRETAS

Entre esas medidas concretas, Amor ha pedido que en Andalucía "se amplíe la tarifa plana, como lo hace Galicia, Murcia o Asturias".

Amor ha resaltado las bondades de la tarifa plana, donde, a nivel nacional "haya más de 1,2 millones de personas que se han beneficiado de la tarifa plana, y de ellos más de 400.000 han salida de la economía sumergida". Asimismo, ha agregado que "de ese 1,2 millones más de la mitad siguen en la actividad y van cuatro años de la tarifa plana".

"Muchas personas que antes trabajaban en negro ahora han aflorado y están dentro del sistema, por lo que sería bueno extender la duración de la tarifa plana, hasta 18 o 24 meses como lo tiene Madrid, pues ello permitiría aflorar la economía sumergida", ha añadido Amor.

CONTESTAR EN MENOS DE 60 DÍAS

Además ha pedido que "se eliminen trabas y se facilite el emprendimiento como ocurre en otras comunidades", toda vez que "igual que cualquier ciudadano tiene un plazo para contestar un requerimiento de la Junta y si no se da cumple el plazo, tienen una sanción, por lo que pedimos que por ley Andalucía conteste a los 60 días y si no, que sea un silencio positivo".

"No se puede no contestar al emprendimiento ni al ciudadano, y ahora mismo hay muchos emprendedores en Andalucía que solicitan algo, pasan meses y meses y no obtienen respuesta", se lamenta Amor, quien ha añadido que ello ocurre también con el pago de las ayudas, que, a su juicio, "deberían tener un plazo establecido".

"Es la oportunidad de facilitar a los autónomos no subvenciones, sino ayudas finalistas para potenciar la actividad", ha aseverado Amor, quien ha recordado que la Ley del Emprendimiento tiene un presupuesto de 41 millones de euros y la Ley del Autónomo estatal traerá a Andalucía 165 millones, ante lo que Amor espera que "los 41 millones de euros se destinen a algo que verdaderamente genere valor añadido".

ATA ha mantenido reuniones con todos los grupos y con el Gobierno andaluz y habrá que ver cómo avanza ahora el período de enmiendas y la tramitación de la ley. "Tenemos confianza y espero que se busque una ley que sume; nosotros no estamos diciendo que la ley tenga más gasto o se amplíe, si que el gasto de 41 millones se destine realmente a partidas que benefician al autónomo", ha aseverado el dirigente de los autónomos.