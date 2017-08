Cerca de 30.000 jóvenes de CLM se han beneficiado ya de la campaña 'Sin un sí, ¡es no!' en 38 municipios, según la Junta

27/08/2017 - 12:45

Cerca de 30.000 jóvenes se han beneficiado ya de la campaña 'Sin un sí, ¡es no!' en las 38 localidades de Castilla-La Mancha donde ya se ha desarrollado esta iniciativa, que comenzó el pasado 4 de agosto en las localidades albaceteñas de Chinchilla de Montearagón y Tarazona de la Mancha, y finalizará el 23 de septiembre en los municipios toledanos de Talavera de la Reina, Noblejas y Villacañas.

Con esta campaña, desde el Instituto de la Mujer de la Junta y tal y como ha informado ésta última en nota de prensa, se pretende "fomentar el pensamiento crítico en torno a las desigualdades de género existentes en nuestra sociedad, y que se manifiestan en su versión más extrema a través de las distintas formas de violencia sobre las mujeres", como es la violación en cita.

Las actividades que se están realizando se orientan hacia un modelo de entretenimiento pedagógico capaz de trasmitir de una manera dinámica los principales objetivos de la campaña como son, la prevención de la violencia de género, la identificación de la violación en cita, la reprobación del agresor como único responsable, el empoderamiento de las mujeres y el fomento de nuevas masculinidades

'Sin un sí, ¡es no!' es una campaña puesta en marcha por el Gobierno regional que va dirigida a la población más joven y adolescente para favorecer el desarrollo de comportamientos preventivos de la violencia de género en general y de la violación en cita en particular, especialmente entre los chicos, a quienes va dirigido fundamentalmente el lema para que sean conscientes de que si no hay un sí explícito y claro, es un no.

Esta campaña que se está desarrollando en 25 municipios más que en 2016, llegando a los 55, está recorriendo sobre todo localidades rurales, ya que desde el Gobierno regional se considera que para favorecer la igualdad de mujeres en el medio rural es "conveniente" trasladar estas misiones pedagógicas a los lugares donde el acceso a los recursos es más limitado.

Para el desarrollo de la campaña se están utilizando tres vías fundamentales. La primera de ellas es a través de los medios de comunicación, otra de manera virtual mediante las redes sociales y, la última, a través de las caravanas que están desplazando a los diversos municipios de la Comunidad Autónoma.