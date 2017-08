Dermatólogos alertan del riesgo de sufrir cáncer de piel a largo plazo si no se extrema la prevención a edades tempranas

27/08/2017 - 13:30

Quemaduras solares leves o reacciones a la exposición del sol son algunas de las principales consultas en verano

A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS)

El jefe del Servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Eduardo Fonseca, ha alertado del riesgo de sufrir cáncer de piel a largo plazo si no se extreman las medidas de prevención a edades tempranas.

En declaraciones a Europa Press, y preguntado por las consultas habituales en dermatología durante el verano en Galicia, ha asegurado que suelen ser por "quemaduras leves". De estos casos, ha dicho que normalmente se atienden en Atención Primaria o en Urgencias y que suele suponer un tratamiento "sencillo".

A ello, ha sumado casos de reacciones de sensibilidad a la luz y al uso de fármacos que combinados con la exposición solar pueden provocar algún tipo de reacción. A este tipo de consultas, ha añadido también otras como las vinculadas al uso de cosméticos con determinados extractos de plantas o por una reacción por el consumo de cítricos.

"Como el consumo de lima para mojitos", señala, entre otros ejemplos. En cuanto a los fármacos, explica que hay personas que toman medicamentos que no pueden consumirse en caso de una exposición al sol "pero que lo hacen porque o no lo saben o no se han preocupado", apunta.

MELANOMA

Sobre las patologías más graves, como el melanoma, recuerda que es el cáncer de piel el que más fallecimientos produce. "Es un problema que va en crecimiento en todo el mundo occidental", recalca el doctor Fonseca.

Al respecto, precisa que, según diversos estudios, solo en España se registran unos 10 casos por cada 100.000 habitantes al año.

En el caso de Galicia, asegura que se está "por encima", una situación que relaciona con una población envejecida y con el hecho de que se trate de un problema que puede surgir a largo plazo, especialmente en jóvenes con una exposición al sol "incontrolada".

RECOMENDACIONES

Así, sobre las recomendaciones que habitualmente se hace sobre el uso de fotoprotectores, explica que los progenitores suelen "proteger bien" a sus hijos cuando son pequeños y que en el caso de las personas mayores a veces hay "una excesiva actuación a este respecto".

Sin embargo, indica que los jóvenes, pese a las campañas informativas, no son tan proclives "a estas recomendaciones". Con todo, insiste en los riesgos de no hacer caso a las mismas.

"En la mayor parte de los tumores, con la edad se incrementa el riesgo de padecerlos". Para ratificar esta afirmación, recuerda que quemaduras solares que se hayan producido durante en la infancia pueden originar con los años un tumor.

Por el contrario, en relación a otras enfermedades dermatológicas más habituales en Galicia, asegura que algunas como las vinculadas con infecciones son menos habituales. "Porque no hay niños algunas patologías están desapareciendo o son una rareza", señala en relación al menor número de nacimientos en esta comunidad autónoma.