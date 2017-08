Rueda elogia la "unidad y fortaleza" del PPdeG y apela a "recuperar" municipios y diputaciones en las municipales

27/08/2017 - 14:01

Pone a Rajoy, Pastor y Feijóo como "ejemplo de saber estar" por su actitud en la manifestación contra el terrorismo celebrada en Barcelona

CERDEDO-COTOBADE (PONTEVEDRA), 27 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Xunta y presidente provincial del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, ha subrayado la "sensación de unidad y fortaleza" que ha mostrado el PPdeG en el acto de inicio del curso político, y ha apelado a sus homólogos de A Coruña, Lugo y Ourense a "recuperar" en las próximas elecciones municipales el gobierno de los ayuntamientos y las diputaciones que perdieron hace dos años "en unas circunstancias muy difíciles".

En la Carballeira de San Xusto, en el municipio de Cerdedo-Cotobade, ante el presidente nacional del PP y del Gobierno Central, Mariano Rajoy, entre otros cargos populares, Rueda se ha mostrado "orgulloso" porque, ha asegurado, el partido va a "hacer las cosas y van a salir bien". En este sentido, ha hecho hincapié en que "en ser una fuerza está la fuerza" que no pueden "perder".

"La oposición va a intentar dividirnos como están ellos, que nos enfrentemos como están ellos, que no hagamos bien las cosas como no hacen bien ellos las cosas", ha advertido Rueda, quien afirma, no obstante, que "no lo van a conseguir". De hecho, ha destacado que, pese a los resultados de las anteriores elecciones locales, el PPdeG ha conservado "la unidad, con ausencia de líos internos".

Así, ha recordado que hace un año por estas fechas y en este mismo escenario faltaban "menos de cuatro semanas para las elecciones autonómicas" y "parecía imposible conseguir" el "objetivo" de revalidar el Gobierno de la Xunta. "Y lo conseguimos desde la unidad, la responsabilidad y la fortaleza", ha insistido Rueda, por lo que el reto de este acto es "hacer lo mismo".

Por ello, ha calificado esta jornada política de "día de celebración para coger fuerzas", en la que una "pequeña representación" del partido se reencuentra "después del verano".

ATENTADOS

En su intervención ante el millar de personas que han acudido a este encuentro, Alfonso Rueda ha tenido un recuerdo para las víctimas de los atentados cometidos en Cataluña en un "verano distinto", donde agosto ha quedado marcado como "un mes para el triste recuerdo".

También ha aplaudido la actitud de Mariano Rajoy; de la presidenta del Congreso, Ana Pastor; y del presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quienes se ha referido como "ejemplo de saber estar, aguantando lo que hubiera que aguantar", por lo que los populares están "orgullosos".

Como muestra de que "la política tiene altas metas", Rueda ha comparado el papel de Rajoy, Pastor y Feijóo en la manifestación celebrada la pasada jornada en Barcelona "frente a la demostración de que la política tiene una cara de mucha miseria" por parte de los que "no pierden la ocasión de mostrar la política mal entendida para sacar rédito político".

TRADICIÓN

Por otra parte, Alfonso Rueda ha vuelto a criticar la decisión de la "delegada en Pontevedra" del alcalde de Vigo, Abel Caballero --en alusión a la presidenta de la Diputación provincial, Carmela Silva-- de prohibir la celebración del acto del PPdeG en el castillo de Soutomaior, como se venía haciendo hasta hace dos años.

"Frente al espectáculo que dan ellos, no les gustaba ver a un partido unido", ha criticado, denunciando que "los únicos actos políticos que se pueden hacer en Soutomaior son los que hacen ellos".

No obstante, el presidente provincial del PP de Pontevedra ha señalado que hay alcaldes populares "que llevan dos años esperando a ser recibidos y visitados" por Carmela Silva y que estarían dispuestos a acoger este acto, que ya es una "tradición", ha añadido. "Si empezamos a ir cada ayuntamiento del PP, no nos daría tiempo", ha ironizado Rueda.

De todos modos, se ha dirigido al alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, para adelantarle que al PPdeG le quedan dos años para volver a celebrar el acto de inicio del curso político en el castillo de Soutomaior "cuando el PP vuelva a la Diputación de Pontevedra".

FUSIÓN

Precisamente, Alfonso Rueda se ha referido a la "fusión" de los ayuntamientos de Cerdedo y Cotobade para resaltar que sus respectivos regidores municipales, Silvestre Balseiros y Jorge Cubela, tomaron una "decisión de valientes" en la que había "mucho que arriesgar" y apostaron porque "la unión hacía la fuerza", demostrando que "las cosas se pueden hacer bien": "En un año se pueden bajar impuestos".

ANFITRIÓN

En el inicio del acto, Jorge Cubela ha ejercido como "anfitrión" refiriéndose a su partido como "ejemplo de unidad, concordia y esperanza" y enviando un "especial abrazo para el pueblo de Cataluña" tras los atentados terroristas de la pasada semana.

Cubela ha coincidido con Rueda en criticar el veto del Gobierno de la Diputación de Pontevedra a la celebración de este encuentro en Soutomaior, destacando que en esta segunda ocasión en la Carballeira de San Xusto los populares se reúnen "en libertad, sin silbidos, gritos, pitidos ni insultos".

Recordando el acto del pasado año, el alcalde de Cercedo-Cotobade ha celebrado que tanto Mariano Rajoy como Alberto Núñez Feijóo han regresado como presidentes a nivel estatal y autonómico por un partido que representa "a la mayoría de gallegos y españoles", rodeados de alcaldes y concejales que ha puesto como "ejemplo de servicio público".

Para Cubela, el PP es "la mejor garantía" de que se mantenga la "estabilidad política, la sensatez y la moderación en España" y ha confiado en "volver dentro de un año con la misma esperanza e ilusión".