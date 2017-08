El PP alerta del "abandono" de la Junta de cauces y arroyos ante la llegada de la gota fría

27/08/2017 - 16:40

La secretaria general del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, ha alertado este domingo del "abandono" que sufren los cauces de ríos y arroyos de toda la provincia por parte de la Junta a pesar de la alerta por la llegada de la primera gota fría, una situación que aumenta el riesgo de avenidas e inundaciones que sufre Málaga a causa de este fenómeno meteorológico.

De igual modo, la también portavoz en materia de Medio Ambiente del grupo parlamentario 'popular' en la Cámara andaluza ha criticado "la absoluta falta de voluntad por parte de los responsables de la Junta de evitar situaciones de riesgo en la provincia cuando se producen fuertes lluvias, pese a ser su competencia y tratarse de un fenómeno habitual y recurrente en Málaga debido a su régimen de precipitaciones torrenciales".

En este sentido, a través de un comunicado, ha lamentado que "un año más, el Gobierno autonómico hace dejación de funciones poniendo en claro peligro las zonas con mayor riesgo de avenidas".

"Todos los años, Málaga afronta el inicio de una temporada de lluvias marcada por precipitaciones muy fuertes e intensas, y en muchos casos repentinas y sin previo aviso, y a pesar de eso no se puede decir que nos pille por sorpresa", ha recordado Navarro, al tiempo que ha agregado que, no obstante, "todos los años lo hacemos con la polémica por la falta de limpieza de los arroyos por parte de la Junta, por lo que se demuestra que no hay ninguna voluntad por parte de los responsables socialistas para evitar estas situaciones de peligro".

La secretaria general de los 'populares' malagueños ha recordado que incluso el TSJA "dejó claro en 2014 que el Gobierno andaluz no ejercía su responsabilidad" en la limpieza de los cauces, que el Ayuntamiento de la capital había asumido de forma subsidiaria, "y aun así, cada año tenemos el mismo problema al llegar las primeras lluvias como ocurre ahora con la primera alerta por gota fría".

Por otro lado, Navarro ha asegurado que esta situación "de abandono" de los arroyos no se circunscribe únicamente a la capital malagueña, donde el Ayuntamiento ya ha comenzado con las tareas de limpieza, "sino que la falta de actuación de la Junta es generalizada y se extiende por todos los municipios de la provincia".

Al respecto, ha explicado que el PP está trabajando en la coordinación de las tareas de vigilancia y prevención en aquellas localidades donde se dan algunos de los casos de mayor riesgo de avenidas por la situación en la que se encuentran los cauces de sus términos municipales.

En este punto, ha puesto como ejemplo los casos de los arroyos Trascastillo y Sosa en la localidad malagueña de Cártama, o el río Fahala en el mismo municipio, donde la acumulación de maleza y elementos de arrastre han mermado la capacidad de sus cauces.

"Lo mismo ocurre en los casos del río Almáchar a su paso por Genalguacil, de los arroyos de las Piedras y de Espinazo en Álora, así como el propio río Guadalhorce en este término municipal. También en localidades como Antequera, Benahavís o Cútar", ha enumerado.

Navarro ha lamentado que "es raro el municipio o término municipal donde no haya un arroyo o un cauce en el que se evidencie el abandono total de su limpieza por parte de la Junta de Andalucía".

Por ello, la responsable 'popular' ha incidido en que "por culpa de esta total falta de voluntad del Gobierno andaluz, son los ayuntamientos los que tienen que asumir estas tareas y llevar a cabo la limpieza de sus arroyos antes del inicio de cada temporada de lluvias".

"Es necesario que desde la Junta reaccionen de una vez por todas y asuman su competencia para evitar estas situaciones de riesgo", ha exigido Navarro, que ha asegurado que "este primer aviso por gota fría es una alerta seria, pero debe ser además el revulsivo para que los responsables del Gobierno andaluz se pongan en marcha de inmediato para resolver esta situación, aunque sea como los malos estudiantes, en septiembre", ha concluido.