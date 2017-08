Juana Rivas entrega a sus dos hijos a su expareja

No me fio de Juana, demasiado teatro, sabe exprimir todos sus privilegios y prevendas de género, y despreciar los derechos del padre, el de los hijos a tener relación continuada..... y un maltratador no da tanta lucha por sus hijos de ofrecer casa a la ex, y arruinarse en abogados y alojamientos en otro país.... Otras víctimas de la Ley de Violencia de Género, en que Juana, no es victima.... es aprovechada, me huelo.... Cuando derogarán esta Ley que hasta su creador, el exministro de Justicia sufrió en propia carne y reconoció sus grandes deficiencias y carencias.