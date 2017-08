Medina (Valladolid) pone en marcha una campaña contra el acoso sexual en las fiestas patronales de San Antolín

28/08/2017 - 10:42

El Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid), a través de la Concejalía de Juventud, Mujer e Igualdad, pondrá en marcha una campaña contra el acoso sexual durante las Fiestas Patronales de San Antolín 2017.

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 28 (EUROPA PRESS)

Bajo el lema 'No todo vale en San Antolín ¡Un no es un no! Por unas fiestas libres de agresiones sexistas', se difundirá en las casetas y establecimientos participantes en la Feria de Calle 2017, recinto de peñas, programa oficial y Plaza de Toros.

La campaña también reza que la fiesta es para el "disfrute de todos" de forma "segura" y que ni el uso ni el abuso de alcohol u otras drogas, "justifican una agresión". "No todo vale en San Antolín", prosigue el lema, que pide a la población "evitar ser cómplice" y adoptar una actitud "activa" frente a las agresiones sexuales. "Si las presencias, no te calles. ¡Pide ayuda!", concluye la campaña.