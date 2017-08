Cataluña. iceta reconoce que el gobierno lo está haciendo “bien” para evitar el 1-o

28/08/2017 - 10:30

- Los socialistas debatirían en el Parlamento las leyes independentistas pero no las votarían

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, reconoció este lunes que el Gobierno que preside Mariano Rajoy está "haciendo las cosas lo suficientemente bien" para evitar el pretendido referéndum anunciado por los independentistas para el 1 de octubre.

El líder socialista catalán abogó por el camino emprendido "ahora" por el Ejecutivo, apartándose de "mecanismos mucho menos eficaces y más ruidosos", para evitar el proceso que impulsa el Gobierno de Cataluña.

Ello le llevó, en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, a reconocer como una "señal que el Gobierno de España debe estar haciendo las cosas lo suficientemente bien" que las urnas, existan o no, "se deben esconder" y así "no se puedan utilizar mecanismos regulares y regulados y para lo que se pretende hacer" el 1 de octubre.

Para Iceta, los independentistas están en "su realidad paralela" y "forzando la máquina" para llegar a esa fecha. Ahí enmarcó la presentación que Junts Pel Sí y la CUP harán hoy en rueda de prensa de la ley de transitoriedad jurídica y la pretendida aprobación en Parlamento de las normas para la independencia.

"Todo es un disparate", añadió Iceta, quién también adelantó que si alguna de estas normas (la de desconexión o la que ampara el referéndum) llegara al Pleno del Parlamento catalán, los socialistas "sí" participarán en el debate pero "no" en la votación, para evidenciar que hay una "desvinculación total" de los socialistas con este proceso.

Para el líder del PSC "el día 2 de octubre tendremos exactamente el mismo problema que el 1", pero con los "añadidos" de lo que haya hecho el Govern el día anterior y las consecuencias legales que conlleve. Agregó que el proceso "no va a ser ni efectivo, ni con garantías ni vinculante", como pretende el presidente Carles Puigdemont.

EL PSC NO PARTICIPA

No obstante, cree que sí habrá un simulacro de votación el 1-O, pero en "ningún caso referéndum" porque es una "fábula" ya que "una urna no hace una votación democrática". "Ese referéndum que se pretende hacer no va a tener validez sea cual sea la participación", agregó.

Por ello, Iceta aseguró que los socialistas no van a participar "en nada que tenga que ver con esa consulta" y, si algún edil del PSC lo hace, lo hará bajo su "responsabilidad". "Estoy convencido de que ningún electo socialista va a saltar la ley", y "no me imagino a ningún cargo electo socialista saltarse la ley", afirmó.

En el caso de que alguno lo haga, se limitó a decir que sufrirá las consecuencias de la ley, con su inhabilitación, pero nada sobre sanciones del partido. E incluso vio oportunidad de hacerse con Alcaldías si sus socios municipales ceden locales para la consulta, pero nada de romper acuerdos.

En esta línea, llamó a los socialistas a no participar el 1-O y señaló que "se equivocan" los partidos como Cataluña En Comú que respaldan la movilización pese a no reconocerla como una consulta. "Si uno dice que esto no es un referéndum, pues no va a votar", afirmó para después añadir que la posición de esos partidos es fruto de la "confusión en la que andan".

ELECCIONES

Por otra parte, ante unas próximas elecciones autonómicas, se mostró convencido de que la disyuntiva estará entre hacer a Oriol Junqueras presidente, por lo que seguirá el proceso independentista, o en una alternativa que sea capaz de buscar un acuerdo con el resto de España y reconoció su apuesta pasa por "pactos de transversalidad".

Asimismo, se mostró convencido de que la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no se va a presentar a los comicios para presidir la Generalitat. El líder del PSC reconoció también que le gustaría que en un próximo texto de la Constitución se reconociera de manera "explícita" que Cataluña es una nación.

