Empresas extremeñas desarrollan un nuevo producto de ecoturismo basado en el corcho

28/08/2017 - 11:15

Un total de cinco empresas extremeñas desarrolla conjuntamente un nuevo producto de ecoturismo, el cual se encuentra integrado en la cadena de valor del corcho y coordinado por el clúster del citado sector en Extremadura (Asecor).

MÉRIDA (BADAJOZ), 28 (EUROPA PRESS)

Dicho producto, bajo el nombre de 'Ecoturismo en la ruta extremeña del corcho', da aún sus "primeros pasos" centrados en la estructuración del mismo, y es un proyecto subvencionado por la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura con fondos Feder, a través del programa de fomento de la cooperación empresarial, y se prevé que concluya a finales de este año 2017.

En este proyecto de "innovación colaborativa" intervienen la fábrica de tapones de corcho natural 'Guillermo Morato Lorenzo', la bodega-restaurante 'Encina Blanca de Alburquerque', la agencia de viajes 'Escapadas Tajo Internacional', la empresa de actividades de turismo activo y ocio 'Aventurex', y la casa rural con tienda online de artesanía 'Corcho por Naturaleza', localizadas en la comarca extremeña de Sierra de San Pedro 'Los Baldíos'.

Los socios del proyecto aplicarán las lecciones aprendidas por su participación en 'From the bark to the bottle' (de la corteza a la botella), un paquete turístico promovido por 'Cork Forest Conservation Alliance', una fundación con sede en Salem, capital del Estado de Oregón (EEUU), en el que unos 40 norteamericanos al año, en cuatro expediciones, disfrutan de un viaje de once días por la ruta del corcho en España (Sierra de San Pedro en Extremadura, Andalucía y Cataluña), en el que descubren la "saca" del corcho, la biodiversidad de los alcornocales, y el patrimonio cultural y gastronómico de los territorios corcheros.

Así, lo recogía el diario The New York Times en julio de 2015 en un artículo titulado 'In Spain, an Eco-Tour That Follows Cork From Tree to Bottle' (en España, una ruta ecoturística que sigue al corcho desde el árbol a la botella).

FASES DEL PROYECTO

En esta primera fase del proyecto se tendrán en cuenta elementos relacionados con la oferta, los mercados tradicionales y emergentes que configuran la demanda y las potencialidades turísticas de la comarca.

Entre estas últimas, caben destacar los espacios naturales protegidos del Parque Natural Tajo Internacional, la Reserva de la Biosfera Unesco, y de la Sierra de San Pedro, la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y la Zona de Especial Conservación (ZEC), cuyo ecosistema es un "claro" representante del bosque y matorral mediterráneo en Extremadura, en el que es protagonista el alcornoque, árbol del que se extrae el "preciado" corcho.

Ambos espacios están ligados a dos clubes de producto turístico, como son Turismo ornitológico 'Birding in Extremadura' y 'Tajo Internacional Destino Gastronómico'. Otros recursos turísticos que añaden valor a la oferta son los dólmenes situados en Valencia de Alcántara, la riqueza gastronómica representada por el vino, que vuelve a recuperar su histórico protagonismo en la comarca, los productos del cerdo ibérico y la repostería, y zonas de baño como las piscinas naturales del río Gévora ubicadas en 'La Codosera'.

Igualmente, otro elemento a tener en cuenta es la accesibilidad, así como las relaciones con otras ofertas turísticas, tanto en Extremadura (los Clubes de Producto Turismo ornitológico 'Birding in Extremadura' y 'Tajo Internacional Destino Gastronómico') como en el Alto Alentejo, en el que se encuentran la Sierra de San Mamede, el Geoparque Naturtejo y la villa de Marvão, candidata a la declaración como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde el año 2000.

En la segunda fase del proyecto, de promoción del producto, se utilizará la técnica del "storytelling o relato de historias", vividas en la comarca y contadas por sus protagonistas, en las que el corcho será el elemento "común" de las mismas.

El proyecto finalizará con la puesta en marcha de un portal web de marketing y venta de los paquetes turísticos, que se presentará en el contexto del II 'Congreso Nacional de Ecoturismo', que se celebrará en Guadalupe (Cáceres) en noviembre de 2017.

Dicho proyecto podrá considerarse como un "caso práctico" de la denominada "economía verde en el ámbito rural", en la que se utilizan los recursos naturales de manera sostenible, "sin comprometer su uso por parte de las generaciones futuras". Concretamente, el aprovechamiento de uno de los "valiosos" servicios ecosistémicos que nos ofrece el alcornocal y la dehesa, el ecoturismo, actividad abordada por la Plataforma de la UE sobre Empresas y Biodiversidad.

Asimismo, las empresas aplicarán principios de responsabilidad social corporativa en sus actuaciones, tal y como recomienda la Organización Mundial del Turismo, organismo de Naciones Unidas, en el presente 2017 'Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo'.