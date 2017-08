PP afirma que si PSOE y Podemos no cambian de actitud en tramitación de presupuestos se verán "obligados" a acudir al TC

28/08/2017 - 12:39

Asegura que Podemos tiene intención de apoyar la enmienda a favor del Hospitalito del Rey

TOLEDO, 28 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Popular de Castilla-La Mancha ha advertido de que si PSOE y Podemos no cambian de actitud en la tramitación de los presupuestos, respecto a los escritos y recursos de consideración que han presentado a la Mesa de las Cortes y que van a ser debatidos esta tarde, se verán "obligados" a acudir al Tribunal Constitucional (TC) para recurrir este proceso.

Así lo ha confirmado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, en una rueda de prensa en la que ha vuelto a criticar la actitud "totalitaria y partidista" del presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, al retirar la Presidencia de la Comisión de Economía y Presupuestos del pasado viernes al diputado 'popular' Lorenzo Robisco y expulsar hasta 11 diputados en esta comisión.

"Vaquero no está capacitado para presidir las Cortes de Castilla-La Mancha, tiene una actitud totalitaria, partidista y ha hecho un uso abusivo de facultades del reglamento a favor del presidente de la Mesa de la comisión", ha reprochado Cañizares, que ha agregado que no tiene "esperanza de que Vaquero reconozca sus errores porque es un mandado".

En este sentido, el portavoz 'popular' ha reivindicado que las Cortes "deberían servir para que se viese la pluralidad política de Castilla-La Mancha" y no "para cortar la posibilidad de participar de forma activa en las comisiones, y menos en la de Economía y Presupuestos", en referencia a la expulsión que se produjo de diputados del PP, entre ellos los dos que ejercían el voto para las enmiendas parciales que debatieron: Robisco y José Manuel Tortosa.

"Las Cortes fueron atacadas por Vaquero. Su único objetivo era que las cosas terminasen el pasado viernes, rapidito y sin problemas para el presidente regional, Emiliano García-Page. Es intolerable", ha apostillado Cañizares.

HOSPITALITO DEL REY

Por otra parte, el portavoz del PP en las Cortes ha afirmado que Podemos "tiene intención de apoyar" la enmienda presentada referente a la apertura del Hospitalito del Rey en Toledo en el pleno de este jueves, en el que previsiblemente se aprobarán los presupuestos.

No obstante, Cañizares ha aseverado que "si por ellos fuera, no la apoyarían, pero hay ciertos colectivos con lo que tienen relación por los que después les costaría mucho trabajo salir a la calle". "Lo tendrían que haber llevado a los presupuestos, igual que hicieron en los anteriores", ha recalcado sobre esta enmienda y el apoyo de Podemos a ella.

"Ante la movilización de entidades como STAS van a tener que recular, igual que hicieron con los privilegios de altos cargos, lo cual no quiere decir que no vaya a pasar lo contrario. Lo que tenemos claro es que no se va a abrir, la voluntad de ellos es no hacerlo, esperarán que pasen los días y el enfado y ya veremos si saldrá adelante", ha concluido Cañizares.