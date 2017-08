Oltra ve una "irresponsabilidad" que el PP ponga "la diana en la cabeza" a menores tutelados para sacar rédito político

28/08/2017 - 12:59

Asegura que no ha habido "ningún tema fácil" en su conselleria porque la encontraron "hecha unos zorros" tras 20 años de PP

VALENCIA, 28 (EUROPA PRESS)

La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha criticado que al PP "no le importe poner en peligro a los menores con tal de sacar supuesto rédito electoral" y considera esta actitud "una irresponsabilidad muy grande, además de una crueldad". "Me parece terrible que un partido parlamentario le ponga la diana en la cabeza a los niños más vulnerables de la sociedad, que es lo que están haciendo en estos momentos", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Oltra ha respondido así a las críticas del PP a la gestión de los centros de menores y a la petición de comparecencia de la también vicepresidenta en las Corts a raíz de la reyerta del pasado lunes en Buñol.

"Cada uno elige su manera de hacer oposición, yo cuando estaba en la oposición elegí defender a la gente más vulnerable y luchar contra la corrupción como un cáncer de nuestra democracia; sin embargo, ahora tenemos un PP en la oposición que no le importa poner en peligro a los menores con tal de sacar un supuesto rédito electoral", ha indicado.

Ha criticado especialmente que se utilice a estos niños, recordando que "el pecado que han cometido en esta vida es no tener padres o que su padre y su madre sean un peligro para ellos". Así, ha remarcado que "culpabilizar a estos niños, estigmatizarlos, ponerlos en peligro como se está haciendo" es "una manera muy perversa y muy cruel de hacer oposición".

No obstante, ha admitido que "probablemente cuando alguien no tiene propuestas que hacer, no tiene un modelo social porque la política social del PP fue el abandono de la gente más vulnerable, la única salida que tiene es esta".

Oltra ha explicado que la situación en el centro de menores de Buñol ya está solventada, tras el incidente que se saldó con cuatro residentes detenidos tras una pelea con jóvenes del pueblo y ha subrayado que "todo se ha desquiciado desde el momento que se estigmatiza a los niños que están dentro, se les trata como problemáticos, como delincuentes cuando no lo son".

"Son niños en desamparo y la sociedad tenemos la obligación de a unos niños que han sufrido porque la sociedad les ha fallado, porque los primeros que les han fallado son sus familias", ha dicho.

Sobre el hecho de que se superara la ratio de menores en el centro de Buñol, ha precisado que ha sido "puntual" y que el centro tiene capacidad para 40 niños pero el Consell decidió que en los centros recepción no hubiera más de 30 y en los residenciales más de 24 para conseguir centros "que no se parezcan a una institución, sino a una casa" y, además, cuando la Dirección General supo que se había rebasado la ratio se trasladó a los menores en 24 horas.

"NO HA HABIDO NINGÚN TEMA FÁCIL"

Preguntada sobre si la gestión de los centros de menores ha sido el asunto más difícil al que se ha tenido que enfrentar en lo que va de legislatura, ha sido tajante: "No ha habido ningún tema fácil en la Conselleria, ninguno. Lamentablemente, nos encontramos esta conselleria hecha unos zorros, completamente abandonada, la política social con 20 años del PP no había existido directamente".

Así, ha defendido el trabajo realizado en estos dos años en diversidad funcional, dependencia, mayores, infancia, protección de mujeres víctimas violencia de género, entre otros, una tarea complicada porque, ha incidido, se encontraron "mal toda la política de la conselleria de la vida, que atiende a todas las etapas de la vida, a los colectivos más vulnerables".

"Pero 20 años de abandono no se arreglan en dos años. Aunque hemos avanzado mucho, también queda mucho por hacer", reconoce Oltra, que asegura que aunque es un trabajo difícil es también "apasionante". "Para mí es la política más hermosa que se puede hacer porque mejorar la vida de la gente palpablemente para mí es el objetivo de la política. El objetivo de la política no pueden ser otro tipo de ambiciones, tiene que ser la de mejorar la vida de tus conciudadanos", ha concluido.