Cs pedirá en el pleno municipal un plan anual de publicidad institucional "más transparente"

28/08/2017 - 13:20

La concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño María Luisa Alonso ha adelantado este lunes que su formación llevará al próximo pleno municipal, previsto para el día 7 de septiembre, una moción centrada "en una propuesta de más transparencia sobre la comunicación y publicidad institucional" del Consistorio.

LOGROÑO, 28 (EUROPA PRESS)

"El pasado 24 de mayo se aprobó la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional aprobada en el Parlamento de La Rioja", ha detallado Alonso en rueda de prensa, "de esta manera se pretendía dejar atrás una época oscura, de desmanes de anteriores gobiernos y consejeros que gastaban miles de euros en campañas de publicidad sin especificar criterios ni dar explicaciones".

Alonso ha recordado que, precisamente, existe una Comisión de Investigación en el Parlamento impulsada por Ciudadanos, para investigar las partidas en Publicidad y Comunicación de la anterior Consejería de Presidencia.

Ha incidido en que "la nueva ley no solo afectada al Gobierno regional sino también a consistorios como el de Logroño y a entidades públicas, como sería en nuestro caso Logroño Deporte".

La ley establece que "las administraciones deben elaborar un plan anual en el que deben detallar la previsión de la campaña de publicidad institucional a desarrollar, detallando las partidas y el objetivo de cada una".

Además, "deberá incluir el coste previsible de las campañas, los canales de comunicación utilizados, el público objetivo al que va destinado y los organismos y entidades afectadas".

Para Ciudadanos, "esta ley significa un paso más hacia la Transparencia y en la rendición de cuentas, algo -ha reseñado Alonso- que está en la línea del ADN político de la formación".

Pero, como ha apuntado, "mientras que el Gobierno de La Rioja tendrá que dar cuenta del Plan Anual de Comunicación y Publicidad Institucional a los grupos parlamentarios, la Ley no establece este punto para los ayuntamientos que sí están integrados en dicha norma".

"Por eso, proponemos que el equipo de Gobierno local siga los pasos del regional y dé cuentas a los grupos municipales de ese plan anual de publicidad y comunicación institucional, a través de la Comisión Informativa", ha señalado la concejal 'naranja'.

Además, Ciudadanos quiere "extender" la transparencia y la rendición de cuentas "a todos los ciudadanos". "Es por ello, que queremos que ese plan sea publicado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento para que pueda ser consultado por todo aquel ciudadano que lo desee", ha afirmado Alonso.

Como ha planteado la edil, "sabemos que el plan anual puede estar sujetos a cambios promovidos por diversas causas, no es algo fijo, pero no estaría de más que el equipo de Gobierno tuviera que explicar en la Comisión Informativa de pleno las modificaciones o cuando se deban realizar campañas no previstas y eso lo incluimos en nuestra moción".

Ciudadanos también considera "importante que se remita al pleno en el primer periodo de sesiones de cada año, el informe y evaluación anual del Plan de Comunicación Institucional y sea puesto a disposición de todas las organizaciones profesionales del sector".