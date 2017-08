Cataluña. albiol ve justificado aplicar el 155 ante un posible "golpe de estado institucional"

28/08/2017 - 13:35

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, aseguró este lunes que consideraría plenamente justificada la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno si desde la Generalitat siguen adelante con el "golpe de Estado institucional" que implica la declaración unilateral de independencia.

Lo dijo en rueda de prensa después de que Junts Pel Sí y la CUP presentaran la "ley fundacional de la república bolivariana catalana", en referencia a la norma de transitoriedad que pretende definir el marco jurídico de Cataluña en caso de victoria independentista el 1 de octubre y hasta la celebración de elecciones constituyentes.

Aseguró que los independentistas "no nos asustan con amenazas" de proclamación de la república, en primer lugar porque los hechos demuestran que más allá de anuncios no tramitan iniciativas que puedan tener consecuencias.

"Se lo piensan dos veces", dijo, porque saben que "si dan un paso en falso las instituciones del Estado de Derecho actuarán sin ningún tipo de contemplación ni miramiento".

Además, aseguró, esa ley no entrará en vigor "sencillamente porque no habrá república" ya que el Gobierno central no permitirá que en Cataluña "se violente la democracia y el Estado de Derecho".

Se mostró convencido de que los independentistas presentan esa ley ahora por la "necesidad de tapar la vergüenza y el escándalo" que supuso su comportamiento en la manifestación del pasado sábado, en la que se demostró "la miseria moral de algunos" que en vez de apoyar a las víctimas de los atentados aprovecharon para "reclamar independencia o muerte al Borbón".

Albiol quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos al asegurar que "ni durante un segundo" habrá en Cataluña una "doble legalidad", y preguntado por la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución dijo abiertamente que se trata de un recurso "plenamente válido" para evitar lo que puede ser "un golpe de Estado institucional" desde la Generalitat.

Precisó que el Estado de Derecho cuenta con una amplia gama de recursos y ese artículo es la opción "más extrema", pero subrayó que está diseñado para "garantizar la democracia y el respeto a la ley en un caso de efectivo golpe de Estado institucional". Por tanto, sentenció, si llega el caso desde el PP de Cataluña "lo aplaudiremos".

Más allá de "fuegos de artificio", García Albiol se mostró convencido de que los propios independentistas son conscientes de que sus iniciativas bo saldrán adelante. Se preguntó, en ese sentido, en qué país "serio" y "civilizado" se aprobaría una ley para crear una república en 35 días.

