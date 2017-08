Igual sobre posible instalación de bolardos: esas medidas las deciden los técnicos, no los políticos

28/08/2017 - 13:51

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reiterado la "total disposición" del Ayuntamiento para la puesta en marcha de medidas que refuercen la seguridad, como la posible instalación de bolardos, una medida que tienen que decidir los técnicos y no los políticos.

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

"No es prudente hablar de medidas de seguridad por parte de los políticos, son los técnicos los que lo tienen que hacer", ha señalado Igual a preguntas de la prensa sobre la posible instalación de bolardos en zonas de la ciudad.

En caso de que se decida implementar alguna medida, la regidora ha asegurado que el Consistorio "actuará cómo, cuándo y con la inmediatez" que le indiquen los expertos de la Junta Local de Seguridad.

"Que no dude ningún santanderino que no tardaremos ni un minuto en aquello que se nos recomiende", ha destacado Igual, que ha insistido en que cualquier medida será decidida por los técnicos en materia antiterrorismo y no por los políticos.

Y es que, además, ha recordado que los ayuntamientos "no tienen ninguna competencia" en la materia y, por ello y como se ha venido haciendo hasta el momento, el Consistorio de la capital cántabra está "a total disposición de la Policía Nacional".

Así lo ha indicado este lunes la alcaldesa tras la firma de un convenio con la Autoridad Portuaria de Santander para la mejora del entorno de la estación marítima, un acto que ha tenido lugar tras concluir una reunión de la Junta Local de Seguridad y que ha presidido junto al delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz.

En esa mesa es en la que se habrá de tomar las decisiones sobre la posible instalación de bolardos en nuevas zonas de la capital cántabra y a las que Igual no ha querido referirse. "No veo prudente decir los puntos flacos", ha dicho.