La campaña de la UE 'Watify' de transformación tecnológica se une a la Barcelona Industry Week

28/08/2017 - 14:05

La campaña de la UE por el fomento de la transformación tecnológica y digital 'Watify' se unirá a la celebración de la Barcelona Industry Week en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona entre el 3 y el 5 de octubre.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

En un comunicado este lunes, Fira de Barcelona ha explicado que 'Watify', en colaboración con los salones Expoquimia, Equiplats, Eurosurfas e In(3D)ustry From Needs to Solutions, organizarán tres encuentros de matchmaking en los que se mostrarán los nuevos materiales sostenibles y circuitos impresos en 3D, entre otros avances.

'Watify' es una campaña lanzada por la Comisión Europea con el objetivo de apoyar a las empresas europeas en su transformación digital y su adopción de tecnologías avanzadas, y está dirigida en especial a las pequeñas y medianas empresas.

A través de los encuentros matchmaking organizados, Fira de Barcelona y la campaña europea esperan aumentar el grado de sensibilización sobre los beneficios y el potencial empresarial que tiene la transformación tecnológica, además de conectar con los proveedores de tecnología.

Del 1 al 6 de octubre tendrá lugar la Barcelona Week Industry y se celebrarán de manera simultanea otros salones, como el IoT Solutions World Congress y el World Chemical Summit.