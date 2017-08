ATA valora la nueva Ley del Autónomo, que es "una etapa más, no el fin" y pide sancionar a las administraciones morosas

28/08/2017 - 14:21

Amor augura que "en la próxima década uno de cada tres ocupados va a ser autónomo en España"

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha valorado la nueva Ley de Medidas Urgentes al Trabajo Autónomo, que "es una buena ley", peor ha dejado claro que se trata de "una etapa hacia la meta, no es el fin en sí mismo", y ha apuntado una serie de cuestiones pendientes, como establecer un régimen sancionador para acabar con la morosidad, donde, entre otras cuestiones, plantea sanciones para las administraciones y grandes empresas que no cumplan con los plazos de pago.

En una entrevista con Europa Press, Amor ha insistido en que la nueva Ley de Autónomos "es una buena ley", pero apunta que es "una etapa hacia la meta, no es el fin", aunque valora que "!es un paso adelante, que permite eliminar trabas, dar más protección social y facilita que haya más empleo y más autónomos, pero quedan muchas cuestiones pendientes como la morosidad".

Tras recordar que ahora "se debe debatir en el Senado, tras haber sido el texto aprobado en el Congreso por unanimidad", Amor ha apuntado que, por otro lado, "ahora hay que debatir en el Congreso un régimen sancionador para aquellas empresas y administraciones que no cumplen con la Ley de Morosidad, así como otros aspectos que han quedado pendientes dentro de una subcomisión en el seno del Congreso y que tiene que debatir temas como el tiempo parcial, cuánto y cómo deben cotizar los autónomos cuyos ingresos no llegan al salario mínimo, las pensiones, la cotización a tiempo parcial para determinados sectores".

También este otoño se deben abordar aspectos como "ámbitos de morosidad y régimen sancionador y cuestiones fiscales que consideramos importantes, como en el ámbito de módulos de transporte o los aplazamientos de Hacienda".

"Va a ser un otoño importante desde el punto de vista legislativo y los partidos debe pensar que los autónomos no son sólo un importante granero de votos sino los 'culpables' de uno de cada cuatro empleos en nuestro país, por lo que hay que facilitar la vida a los autónomos", ha aseverado Amor, quien ha rechazado la actitud de algunos que "quieren que la calle gane ardor, se mueva y esté caliente; a nosotros nos gusta más el diálogo, el consenso y el acuerdo, y por eso vamos a apostar".

Ha apuntado que fruto de ese acuerdo llega la nueva ley y gracias a esa búsqueda de consenso "hemos conseguido una ley reconocida por todos los grupos, y que esperamos que sea aprobada por unanimidad; hay quienes apuestan por la calle, la reivindicación y la huelga y otros creemos que es más importante agotar otras vías del diálogo y el consenso".

Sobre el tiempo de espera para tener la nueva ley de Autónomos, Amor reconoce que "esta ley 'de medidas urgentes' se registró en noviembre de 2016, estamos en agosto y en estos momentos está en el trámite parlamentario en el Senado", de forma que considera que "la administración, cuando es para cobrar y recaudar, es muy ágil pero cuando es para tomar medidas que suponen un gasto es muy lenta". Amor estima que la nueva ley entrará en vigor el 1 de enero casi completa.

"Parece de chiste que una ley que se registró en noviembre y tardará mas de un año en su aplicación y aprobación; nos lo hemos de mirar, y cuando hablamos de eliminar trabas, a veces la Administración pone sus propias trabas", ha añadido Amor.

No obstante, para Amor esta norma "es una ley importante con más de 20 medidas concretas que suponen un avance, una reducción de trabas, mejora de la protección social, eliminar trabas, fomentar el emprendimiento pero es una etapa en el largo camino para llegar a la meta, pero no es el final, quedan muchos ámbitos pendientes", toda vez que "el trabajo por cuenta propia avanza a un ritmo mucho más ágil que la propia administración".

En ese sentido, ha augurado que "en la próxima década uno de cada tres ocupados va a ser autónomo en España", por lo que "la administración debe ser más ágil y la legislación debe adaptarse a la nueva realidad a la que nos enfrentamos, hay que eliminar trabas y facilitar la protección social".

LA SUBCOMISIÓN

Junto a la nueva ley, Amor ha explicado que por otro lado habrá una subcomisión que se debe crear para abordar cuestiones más concretas sobre los autónomos, como la situación de aquellos que no llegan al salario mínimo, o identificar y definir qué es la habitualidad --esto es, que aquellos autónomos cuyos ingresos no llegan al SMI, no tengan que cotizar la Seguridad Social--, definir el tiempo parcial y las actividades a las que afecte, seguir con la eliminación de trabas y trámites o la morosidad.

Otros temas que se deberán ver en próximos meses son, según ha apuntado, "fijar la protección del trabajador económicamente dependiente", entre otras cuestiones.

SITUACIÓN DE LA MOROSIDAD

Sobre la morosidad, Amor considera que ésta "está lastrando la actividad de los autónomos", por lo que esa subcomisión "debe establecer un régimen sancionador para administraciones y empresas".

Amor ha precisado que mientras que el informe que ATA elabora desde 2008 y envía a la CE cifra la fecha de morosidad desde la fecha de factura, desde que se hace el servicio o se entrega la mercancía, los informes oficiales de Hacienda y los ayuntamientos calculan la morosidad "desde que se valida o se da el visto bueno a la factura".

En ese sentido, ha recordado que "hay un margen de 30 días para dar ese visto bueno, que a veces son 45 y otros 50 días", de manera que "la Junta paga a ocho días, pero desde que se convalida la factura, y eso está mejor que antes, cuando pagaba a 160 días".

Amor ha reconocido que "la morosidad ha mejorado, y en España se paga 71 días de media, las comunidades a 54, y eso es mucho mejor que en 2009 en España se paga a 161 días de media".

No obstante, aboga por atajar ese problema, de forma que "al igual que cuando los autónomos pagan fuera de plazo o un ciudadano, se le multa y se establecen sanciones, debe haber sanciones para las administraciones que no cumplan y las empresas que tampoco cumplan".

Ha añadido que la morosidad "no sólo es problema de las administraciones públicas, sino también de empresas, algunas de más de 1.000 trabajadores y que cotizan en Bolsa y se entretienen en pagar 115 días cuando la ley habla de 60".

"Muchas de estas empresas se están financiando a costa de los autónomos, por lo que la morosidad sigue siendo un problema y quien no cumpla deberá ser sancionado", ha aseverado Amor.