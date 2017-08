Podemos tacha de "trampa" la detención del activista de Ecologistas en Acción y pide que se investigue

28/08/2017 - 14:21

El secretario político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez, ha criticado la "trampa" que, a su juicio, se le ha tendido al activista de la asociación Ecologistas en Acción Juan Clavero, detenido el pasado sábado por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas tras encontrar la Guardia Civil una bolsa con aproximadamente 40 gramos de cocaína bajo un asiento de su coche. Además, Rodríguez ha pedido que la investigación "llegue hasta el final" del asunto para esclarecer los hechos.

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa ofrecida este lunes, ha insistido en que a Clavero "se le ha tendido una trampa" después de que participase en las manifestación en la defensa de los senderos y los caminos públicos andaluces. "Queremos saber quién le puso la cocaína", ha pedido, al tiempo que ha solicitado "que se estudien todos los mensajes para saber quién avisó a la Guardia Civil".

Además, según ha explicado, "hay fotos de un exguarda de cortijo que estaba en la manifestación, se subió al coche, que está localizado" y por eso es necesario saber "qué relación tiene ese hombre con lo que pasó el sábado". "Que se llegue hasta el final porque sino esto llegará a ser un asunto de cloacas del Estado", ha aseverado y ha manifestado que "si se llega hasta el final", Podemos Andalucía "pedirá responsabilidades al gobierno de turno".

Rodríguez ha vaticinado que este tema "puede llevar a pensar cualquier cosa" incluso que traiga consigo "intereses políticos": "Cuando se producen estas cosas generan tanta sorpresa que nos esperamos de todo, desde luego el tema de los señoritos y los cortijeros y la ocupación de los caminos genera una serie de intereses políticos, un entramado en las zonas rurales que nos puede llevar a pensar cualquier cosa", ha explicado.

Por último, ha criticado que en las manifestaciones por los caminos y senderos rurales "no hubiera ningún alcalde" que "exigiera lo que tenía que exigir" ni nadie de las consejerías pertinentes y eso evidencia que "no se hace cumplir las leyes" en Andalucía en lo referido a este tema. "Aprobamos una Ley de senderos negociada con el PSOE e hicimos muchas concesiones. Esta Ley protege lo común y los ayuntamientos del PSOE y el gobierno de Susana Díaz no hace cumplir las leyes en este país", ha dicho.

En este sentido, ha lamentado "que tengan que ser los vecinos" los que solos se manifiesten para defender los senderos y caminos rurales y a la vez "los que tengan que sufrir trampas de los señoritos, de los cortijeros y sus guardas" porque esto es, según ha dicho, algo "impresentable".