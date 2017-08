Atentados. las juntas locales de seguridad decidirán las medidas antiterroristas en cada ciudad

28/08/2017 - 14:20

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero, coincidieron este lunes en que han de ser las juntas locales de seguridad las que, desde la proximidad, decidan qué refuerzos policiales o instalación de bolardos o maceteros deben introducirse en cada ciudad para evitar atentados.

Zoido y Caballero se reunieron esta mañana en el Ministerio, en un encuentro que dijeron estuvo presidido por la "confianza mutua" que, en palabras del segundo, les une desde que el ministro fuera presidente de la FEMP cuando era alcalde de Sevilla y su interlocutor de hoy vicepresidente de la misma institución.

Ambos coincidieron en la importancia de que las distintas administraciones estén coordinadas frente a la amenaza terrorista, y por ello el Ministerio y la FEMP se intercambiarán sendos borradores con las observaciones que cada una de estas instituciones quieran hacer antes de que se elabore una instrucción técnica donde se defina la colaboración con las policías locales, que deben saber cómo reaccionar a un atentado.

El ministro reconoció que "los ayuntamientos deben estar informados para actuar dentro de sus competencias y responsabilidades". Apuntó que "el instrumento de las junta locales de seguridad es el idóneo para definir los espacios públicos que pueden ser objeto de algún refuerzo de medidas pasivas de seguridad (bolardos, maceteros, etc) o de una mayor presencia de operativos policiales".

"INFORMACIÓN DE LA CERCANÍA"

Caballero coincidió en que "cada ciudad tiene sus propias características", por lo cual el operativo de prevención" no se puede planificar desde la lejanía, sino desde el análisis de lo concreto" y "tienen que ser las juntas locales" las que decidan en qué calles se instalan los bolardos, pues "es imposible que desde el Ministerio digan cómo se tiene que hacer frente (al los hipotéticos atentados en una ciudad determinada". Por ejemplo, advirtió, "no se puede cortar una calle si no pueden entrar los bomberos" u otros servicios de emergencias.

No obstante, reivindicó que las policías locales, que ya tienen "la información de la cercanía", necesitan también "tener la información de la que disponen en otros cuerpos seguridad", con los que aseguró que la colaboración ya es "francamente buena" en operativos concretos en que agentes de ambos cuerspos trabajan codo con codo.

Sobre las policías locales, Zoido reveló además que se ha ofrecido personalmente a Caballero para hacer "una propuesta conjunta al Ministerio de Hacienda" para evitar que las prejubilaciones inminentes de agentes de dichos cuerpos provoquen una disminución de sus plantillas. "Espero que pueda darse una solución", aventuró.

Caballero dijo confiar en que "la reposición del 100% (de los agentes jubilados) pueda ser incluso superada", y afirmó que para ello los municipios no pedirán más financiación, sino poder utilizar sus propios recursos (la mayoría de los ayuntamientos tienen superávit).

