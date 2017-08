La campaña de verdeo estima una cosecha de 150.000 toneladas de aceitunas, un 50% menos que en 2016, según UGT

28/08/2017 - 14:49

El sindicato FICA UGT Sevilla estima para este año 2017 una cosecha de aceituna de mesa de 150.000 toneladas, lo que supone un 50 por ciento menos que la campaña de verdeo de 2016.

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

En una nota, el sindicato ha recordado que alrededor de 300.000 toneladas de aceitunas de mesa fueron recolectadas en la campaña de 2016 en el campo sevillano, de las que este año la previsión es que no pase del 50 por ciento de dicha cantidad.

El secretario del Sector Agrario Estatal de FICA UGT, Emilio Terrón, ha informado de que alrededor de que aproximadamente serán 30.000 trabajadores los contratados, "sin embargo trabajaran la mitad de los días que la pasada campaña".

Terrón ha sido muy crítico con la situación que padecen los trabajadores del campo y ha querido poner el acento en la desigualdad que existe en el campo entre hombres y mujeres, "pues son estas últimas las más perjudicadas ya que cada año sufre una merma la contratación femenina en el sector".

Emilio Terrón ha centrado su intervención en la problemática que sufre el campo y las irregularidades que se están produciendo en el mismo. "Sin controles por parte de la Inspección de Trabajo se está produciendo un incumplimiento claro del convenio del campo y esto significa entre otras cosas que se les está pagando a los trabajadores por kilo recogido y no por días de trabajo, como dice el convenio, y no se respetan las jornadas ni los salarios pactados".

De esta forma, ha lamentado que "cada año tenemos más abusos por parte de unos empresarios que cobran las ayudas europeas pero no las emplean para el fin con el que las reciben".

Emilio Terrón ha vuelto a hacer una llamada de atención tanto a la Junta de Andalucía como al resto de las administraciones por "no preocuparse por lo que está sucediendo en el campo y mirar para otro lado".

"LISTA NEGRA"

"En el campo no se declaran las peonadas realmente y esto implica que el trabajador tampoco puede cobrar el desempleo. Si el trabajador se queja porque no lo han dado de alta les obliga a pagar la Seguridad Social y si se niega, lo ponen en una lista negra y ya no trabaja más ni en esa finca ni en ninguna otra de la zona", ha añadido.

Por su parte, el secretario general de FITAG-UGT Sevilla, José Berjano, ha dado algunos datos de la situación del campo y ha informado de que la próxima semana se reunirán en la delegación de empleo con la patronal Asaja para intentar que el convenio camine hacia la firma del convenio.

Ha advertido de que "de no ser así, nos veremos obligados a iniciar de nuevo el camino de la movilización, pues Asaja no puede permanecer con la postura inmovilista que tiene actualmente, no estamos pidiendo nada inalcanzable", ha añadido Berjano.

Emilio Terrón ha precisado que "en Sevilla en la actualidad hay 120.000 cartillas agrícolas". Ha añadido que el salario que se va a cobrar en el verdeo 2017 es de 46,68 euros por día y 68,47 cuando se trate de un festivo, mientras que el 95 por ciento de los trabajadores del campo "trabaja a destajo ya que esto se ha convertido en la tónica general en el campo".

El secretario del Sector Agrario de FICA-UGT ha expuesto datos sobre siniestralidad laboral y en este sentido ha lamentado que "la ley de prevención de riesgos laborales en el campo directamente no se atienda, parece que la prevención no ha llegado al campo".

UGT ha puesto en marcha una campaña de seguimiento de denuncias durante la campaña del verdeo a fin de que todas aquellas personas que quieran llevar a cabo una denuncia pueden hacerlo a través del correo 'sevilla@fica.ugt.org'.