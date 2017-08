Carmen Cólogan expondrá su obra en Rabat y Tetuán con el apoyo del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias

28/08/2017 - 15:00

La creadora tinerfeña Carmen Cólogan exhibirá la muestra 'Jardines del desierto' del 15 de septiembre al 15 de octubre en la Galería Bab Rouah de Rabat y del 27 de octubre al 27 de noviembre en el Centro de Arte Moderno de Tetuán gracias a un proyecto de internacionalización artística en el que colaboran el Cabildo de Tenerife y Canarias Cultura en Red.

La consejera de Acción Exterior, Delia Herrera, y el director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, presentaron esta iniciativa junto a Carmen Cólogan. En su intervención, Delia Herrera explicó que una de las estrategias del Cabildo "es la internacionalización de la isla que, en este caso, se materializa en la cultura, de tal forma que las limitaciones propias de una isla se conviertan en oportunidades".

Por su parte, Miguel Ángel Clavijo indicó que gracias a Canarias Cultura en Red los artistas isleños "viajan por el mundo sin costes", incidiendo en la importancia de que muestren su obra en otros países.

Carmen Cólogan detalló que esta exposición, que cuenta con más de treinta piezas, también ofrecerá talleres y coloquios artísticos de forma paralela. Sobre el título de la muestra, comentó que, aunque parezca paradójico, el desierto tiene vegetación. Cólogan recordó que en Marruecos también hay dragos, algo que le ha servido para encontrar similitudes entre ambos paisajes. "Un desierto no está desértico. He visto árboles frondosos en el desierto de Marruecos: es verde y frondoso, no solo arena. He querido hacer hincapié en esto", dijo.

Esta exposición, comisariada por Eliseo G. Izquierdo, ha sido organizada por la Embajada de España en Rabat (Marruecos) y el Ministerio de Cultura y Comunicación de Marruecos, cuenta también con la colaboración del Instituto Cervantes de Marruecos. En el marco de la exposición se prevén otras actividades culturales, visitas guiadas y la realización de un taller de pintura a manos de la artista, donde, a través de una metodología con ejercicios prácticos, se abordarán nuevos modelos pictóricos del paisaje.

"Desde las islas, al otro lado del Atlántico, se divisan entre las arenas rojizas del desierto, grandes columnas de arbustos, bosques que tapizan lienzos y un territorio que transforma el paisaje en una nueva mirada al mundo". Esta visión, interpretada y transformada siguiendo una iconografía artística peculiar a base de dragos, palmeras, olivos, plataneras, cedros y arganes, es la que el Reino de Marruecos acogerá el próximo otoño como país anfitrión de la artista plástica Carmen Cólogan.