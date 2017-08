Calvià mantiene el cierre cautelar de BCM hasta que se solucionen las deficiencias en seguridad

28/08/2017 - 15:06

Enlaces relacionados Ciudadanos pide que no se recepcione la obra de Marqués de San Esteban hasta no corregir las deficiencias (28/08)

El Ayuntamiento de Calvià ha informado este lunes que mantiene el cierre cautelar de la discoteca BCM a la espera de que la propiedad subsane las deficiencias en materia de seguridad que todavía no han sido arregladas.

PALMA DE MALLORCA, 28 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que el dictamen del Consell Consultiu no afecta a este procedimiento, sino al expediente de revisión de la licencia de apertura y funcionamiento de BCM. El Consell no se pronuncia sobre dicha clausura.

Concretamente, el dictamen del Consell Consultiu hace referencia al expediente de revisión de la licencia de apertura y funcionamiento de la discoteca BCM que el Ayuntamiento inició de oficio y en el ámbito de las diligencias seguidas en el Juzgado de Instrucción número 12, al detectarse una serie de irregularidades centradas en unas torres de refrigeración que afectaban a la licencia originaria de apertura y funcionamiento de la discoteca BCM.

Aún no compartiendo sus conclusiones, el Consistorio ha acatado dicho dictamen, dado el carácter preceptivo y vinculante del mismo, en el que se concluye que no procede la revisión de la licencia de actividad originaria, al apreciarse circunstancias tales como el lapso de tiempo transcurrido, y considerarse que no concurren causas de su nulidad absoluta.

En cuanto al cierre, desde el Ayuntamiento han recordado que éste se decretó al detectarse la existencia de una concurrencia de irregularidades en el proyecto de obras iniciado en 2015.

Estas irregularidades consisten en una relevante omisión de datos, en referencia -además de las torres de refrigeración-, a determinadas instalaciones que al carecer de licencia son ilegales, y a instalaciones que el Ayuntamiento considera que ponen en peligro la seguridad de las personas, ya que afectan principalmente a las vías de evacuación de la discoteca.