(ampliación) cataluña. rajoy y sánchez hacen frente común ante el “desafío” de la ley de transitoriedad

28/08/2017 - 14:51

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, hablaron este lunes por la mañana para hacer frente común ante el "desafío" de la 'Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república' que se presentó esta jornada en Barcelona.

El portavoz de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, informó de esta conversación y de la "posición conjunta" que ambos líderes acordaron, así como del deseo de mantener un contacto "lo más fluido posible" ante esta situación en Cataluña y los avances de los independentistas.

"Se ha acordado un diálogo entorno a este nuevo desafío, para intentar que el PSOE y el PP vayan de la mano ante este desafío", agregó el portavoz socialista y alcalde de Valladolid.

Además, Puente recordó el "rechazo frontal" de los socialistas ante el "engaño y desafío" de la ley transitoriedad que los nacionalistas esperan aprobar en el Parlamento catalán antes de la consulta del 1 de octubre.

"Esta iniciativa es un engaño más, no habrá un referéndum el 1 de octubre con garantías, no habrá una consulta pactada y con los mínimos requisitos esperables y, por tanto, no habrá una república catalana el 2 de octubre", sentenció. Si se llega a producir el referéndum, remarcó Puente, no tendrá "ninguna validez ni garantía".

"PROPORCIONALIDAD Y EFICACIA"

En este sentido, reconoció el buen camino del Gobierno garantizando el cumplimiento de la ley y de ahí el respaldo de los socialistas. El Ejecutivo, dijo, "se está moviendo claramente dentro de la proporcionalidad y de la eficacia" y "mientras estemos en esa dirección no veo difícil el acuerdo".

Nada más conocerse a primera hora de esta mañana que Junts Pel Sí y la CUP darían a conocer detalles sobre la ley de transitoriedad, Sánchez envió un mensaje a Rajoy para conversar. Acto seguido, el presidente le telefoneó y acordaron mantener esa "posición conjunta". La conversación, según Puente, "no ha ido más allá" y no se han trasladado detalles de las posiciones a seguir por parte de cada uno.

El secretario general socialista dejó claro al presidente el rechazo frontal de su partido al referendum y trasladó la voluntad del PSOE de "instrumentalizar una posición conjunta de respuesta a este desafío".

Pese a esa unidad, el portavoz de la Ejecutiva socialista dijo que el PSOE sigue manteniendo su reivindicación de "más diálogo" para resolver el "problema catalán" y avanzó una reunión plenaria de la Comisión Ejecutiva el próximo lunes 4 en la que se aprobarán sus propuestas políticas. "En este momento, el diálogo es más importante que nunca", agregó.

NO VALORAR "HIPÓTESIS"

Aunque se situó al lado del Gobierno, Puente no quiso hacer ningún comentario sobre qué postura debe adoptarse en el caso de que haya consulta en urnas el 1 de octubre ciñéndose a que "sobre hipótesis no nos vamos a pronunciar".

En esta línea, apuntó que la manifestación del sábado refleja que la situación en Cataluña es "muy complicada" máxime cuando una parte está "dispuesta" incluso a llevar sus reivindicaciones políticas a una manifestación contra el terrorismo. Este ambiente "no nos permite ser optimistas", admitió Puente.

Por ello, animó a "recuperar la cordura" después de lamentar que tras este atentado se ha hablado "muy poquito de las víctimas y sí de otras muchas cosas". "Hay que recuperar la cordura y no olvidar que por encima de todo están las víctimas y a ellas nos debemos", apuntó.

