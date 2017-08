Chaves asegura que la UE ha mostrado su peor cara con la crisis de los refugiados, "la de la insolidaridad"

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, que este lunes ha presentado la conferencia 'Europa en un mundo globalizado' en el marco del curso 'Europa, ¿quo vadis? Su incierto futuro en un mundo que se derrumba' de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), ha mantenido que la Unión Europea ha mostrado su peor cara con la crisis de los refugiados, "la de la insolidaridad".

En relación a la crisis migratoria que vive el continente europeo, el ponente ha destacado que "existe un derecho universal para el refugiado y el asilado" que "la Unión Europea no ha respetado". "La Unión Europea puede decir, con cierta razón, que en 2015 no podía haber previsto la existencia de dicho flujo" aunque ha añadido que "aun así, no ha sabido gestionar la situación y ha acabado creando un problema".

Cuando los flujos migratorios comenzaron a darse, "muchos países se ampararon en que eran inmigrantes económicos" y ello les llevó a cerrar las fronteras aunque "la mayoría de ellos eran asilados y refugiados".

El expresidente de la Junta ha llamado la atención en que de los 22 millones de población que tenía Siria, "entre ocho y diez millones están desplazados fuera o dentro del propio país", poniendo el acento además en que "más de cinco millones de esos refugiados se van a países como Turquía, Líbano y Jordania", mientras que "la Unión Europea, que tiene una renta alta, 500 millones de habitantes y potencias fuertes apenas han hecho algo al respecto".

"La Comisión Europea preparó el reparto de 160.000 refugiados" los cuales "no dejan de ser el 0,036 % de la totalidad de la población de la Unión Europea", pero a partir de entonces "se mostró la peor cara, la de la insolidaridad". "Esa falta de una política común hacia los refugiados ha generado una crisis grave y la fractura del sistema Schengen", ha añadido.

El problema, a juicio de Manuel Chaves, es que "los refugiados, que precisamente huyen del terror, son considerados como punta de lanza del terrorismo por los partidos nacionalistas". Esos partidos "se basan en la islamofobia, interpretando que se trata de una invasión árabe que pone en peligro la identidad europea y cristiana y en la xenofobia, diciendo los extranjeros que vienen son delincuentes".

A ello se une el problema del futuro demográfico de Europa, pues "la población activa va progresivamente disminuyendo mientras que los pensionistas van aumentando" y ello "afecta al sistema del Estado del bienestar". "Para 2030 se estima que habrá perdido unos 30 millones de habitantes" mientras que "la situación de África es la contraria con una población mayoritaria de entre 15 y 24 años".

La solución pasa, según Manuel Chaves, por "favorecer políticas de cooperación con el tercer mundo y fomentar acuerdos con los que afrontar la inmigración".