Podemos critica la "dejación de funciones" del Gobierno andaluz en turismo y apuesta por turismo inteligente

28/08/2017 - 15:33

El secretario político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez, ha criticado la "dejación de funciones" que, según ha dicho, el Gobierno andaluz mantiene en materia de turismo y ha apostado por un cambio en el modelo productivo que lleve a un "turismo inteligente". "El turismo de hoy con una dejación de funciones por parte del Gobierno andaluz se está convirtiendo en turismo de baja calidad", ha añadido.

Así, en una rueda de prensa, el secretario político de Podemos Andalucía ha asegurado que ese "turismo de baja calidad" es sinónimo de "precariedad" en los trabajadores de este sector y de otras consecuencias negativas como la especulación con las viviendas en alquiler. "Tendríamos que ver si el Gobierno andaluz va a apostar por convertirse en el operador de un turismo que refleje certificados de calidad que permita darle salida a la oferta turística con el compromiso de empleo de calidad", ha añadido.

A su juicio, el Gobierno andaluz y las pertinentes consejerías "no están interviniendo" en este sentido y por eso, desde su formación, pide "un esfuerzo" para una mejor gestión de las zonas turísticas que, entre otras cosas, mejore la calidad del empleo proporcionando más medios para que haya inspecciones de trabajo y controlar "un sector precarizado que a menudo cotiza en negro".

"Hay un ejercicio de dejación de funciones que empieza a dejar ver al turismo como el relevo de la construcción", ha remachado, al tiempo que ha criticado que se esté apostando por el turismo como "recambio" de la "burbuja inmobiliaria" para que sea esta vez "una burbuja turística" la que estalle. Por eso, ha abogado por un cambio en el modelo productivo que otorgue "un valor añadido" al turismo y ayude a "crear empleo de calidad".

Rodríguez ha insistido en la necesidad de este cambio porque, según ha manifestado, el modelo turístico actual "no está repercutiendo en las rentas familiares", algo que se evidencia, por ejemplo, con las últimas reivindicaciones de las camareras de piso que piden mejores condiciones laborales. "Ya hasta los servicios esenciales de un hotel como la limpieza se subcontratan y se precarizan", ha asegurado.

Esto también pasa, según el secretario político, con el tema de las viviendas turísticas que está regulado "con un decreto que no entra en profundidad" y que no otorga a los ayuntamientos "herramientas" para que "no se produzca el efecto expulsión" que se está produciendo en otras comunidades como Cataluña o las Islas Baleares. "No estamos en el punto de Barcelona o Baleares, pero puede pasar y hay que darles a los ayuntamientos herramientas para que el turismo no expulse a los habitantes y genere empleo", ha explicado.

Con todo, ha defendido la necesidad de apostar por un "turismo inteligente" para Andalucía que no favorezca el "efecto expulsión", proporcione empleo de calidad, que apueste por la protección del medio ambiente en lugar de "entrar en la lógica de destrozarlo todo" y que también considere los valores culturales del patrimonio de la comunidad protegiendo a los mismos. Todo eso, según ha concluido, podría hacer que los beneficios del turismo "se reviertan en las ciudades y en los ciudadanos".