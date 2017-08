Tribunales.- Fiscalía recurre la puesta en libertad de Juana Rivas y vuelve a pedir prisión sin fianza

28/08/2017 - 15:38

La Fiscalía ha registrado en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada un recurso de apelación contra el auto del juez de guardia que dejó en libertad el pasado martes a Juana Rivas, para la que vuelve a solicitar prisión provisional sin fianza en el marco de la investigación que se sigue contra ella por supuestas desobediencia judicial y sustracción de menores.

GRANADA, 28 (EUROPA PRESS)

Fuentes del Ministerio Público consultadas por Europa Press han detallado que de esta apelación directa del Ministerio Público se dará traslado a las partes, para, posteriormente, ser remitido a la Audiencia Provincial de Granada, que contará con un plazo de 30 días para resolver.

Toda esta tramitación no tiene "efectos suspensivos", mientras tanto, en la situación de libertad provisional en la que se encuentra Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que ha entregado este lunes sus hijos, de once y tres años, al padre, Francesco Arcuri, condenado por lesiones en el ámbito doméstico en 2009, como la obligaba la juez después de que declarara como detenida el pasado martes 22 tras casi un mes ilocalizable después de no cumplir, el pasado 26 de julio, con la orden judicial por la que debía restituir a los menores al progenitor, residente en Italia.

El Ministerio Público ya solicitó prisión provisional sin fianza para Juana Rivas, después de que declarara el martes ante el juez de guardia, alegando que se había negado a contestar a las preguntas del fiscal y que no había dado datos sobre el paradero de los niños.

En el ámbito civil, el caso queda ahora pendiente de que la comisión mixta para el cumplimiento del Convenio de La Haya, en la que está incluido el Ministerio de Justicia de España, tenga conocimiento del expediente que se le remitirá sobre el cumplimiento de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, especializado en familia, para la restitución de los niños al padre, que, una vez los ha recogido este lunes en la Comandancia de la Guardia Civil, tiene previsto viajar a Italia con ellos, una vez se cumplimenten los trámites administrativos pertinentes.

Según las fuentes consultadas, dicha comisión ha de comprobar "cuándo, en qué momento y en qué forma llegan los niños a Italia", su lugar de residencia habitual antes de que la madre los trajera con ella a España el pasado 18 de mayo de 2016, por unas vacaciones de las que debían regresar el 27 de junio, si bien ello no sucedió.

Juana Rivas interpuso ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada en julio de este pasado año una nueva denuncia por supuestos malos tratos contra Arcuri, que este mes de agosto ha sido remitida, traducida, a los tribunales italianos para su investigación, dado que los hechos sucedieron en Italia. Asimismo, Rivas amplió posteriormente esta denuncia, y solicitó que se investigara a Arcuri en España ya que se encontraba en territorio nacional a la espera de recoger a sus hijos.