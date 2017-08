Atentados. el psoe ve “reproblable” que se usara la manifestación de barcelona con fines políticos

28/08/2017 - 15:32

El PSOE ve "reproblable" que los independentistas usaran la manifestación contra el terrorismo del sábado en Barcelona para reivindicar sus posiciones soberanistas y cargar contra la instituciones del Estado.

El portavoz de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, afirmó que les "parece reprobable que se usara esa manifestación para otros fines", si bien remarcó que "no se puede tomar una parte por el todo" y que eran una "minoría organizada".

"Era el día de las víctimas, de la solidaridad y de la unidad. Utilizar la ocasión para quebrar el recuerdo a las víctimas y la unidad de los demócratas no es de recibo", expresó Puente en rueda de prensa al término de la reunión de la Permanente de la Ejecutiva del PSOE.

El representante socialista comenzó su intervención recordando a la víctima número 16 de los atentados, una mujer alemana de 51 años. Ello le llevó a destacar el comportamiento "mayoritario" de la ciudadanía en la manifestación del sábado y a criticar que "una minoría organizada acudió para reivindicaciones políticas" que, a su juicio, "no debían hacerse ni en ese momento ni en ese lugar".

De esta forma se refirió a los abucheos al Rey y al Gobierno, las reivindicaciones de independencia y las enseñas contra España que se vieron en la marcha. Asimismo, celebró la presencia del jefe del Estado en la manifestación y dijo que fue una "decisión acertada que estuviera allí", de manera que los españoles se pudieron sentir "adecuadamente representados" por Felipe VI.

"HABÍA ALGO ORGANIZADO"

En este sentido, el también alcalde de Valladolid insistió en que no se pude señalar a ningún "culpable" sobre lo ocurrido el sábado en la capital catalana, pero remarcó que "el acto estaba claramente organizado y era minoritario".

"A nadie le puede resultar plausible que se utilice una manifestación contra el terrorismo, en recuerdo de las víctimas, en defensa de la solidaridad y la unidad, para una casusa política sea la que sea. Había algo organizado y no estuvieron a la altura de las circunstancias", afirmó.

En este contexto, Puente reivindicó el "comportamiento" del PSOE en estos días, porque ha estado "alejado de la instrumentalización de la lucha contra el terrorismo con fines partidistas".

Repasó que a la marcha acudieron casi todos los integrantes de la Ejecutiva del PSOE, así como todos los presidentes autonómicos socialistas y líderes regionales.

Preguntado por cómo vivió el episodio, reconoció que no fue un espectáculo nada agradable" que "no esperaba" lo que vio, y que incluso el ambiente llegó a ser "desagradable". Estaba situado en la parte en la que "se volcó la organización para hacer sus proclamas y reivindicaciones de carácter soberanista y no fue un espectáculo nada agradable", dijo.

Si bien, quiso diferenciar entre dos momentos. Uno en el que hubo "todo eso", y el posterior en plaza de Cataluña donde huno un "ambiente mucho más fraternal donde la mayoría se impuso a la minoría" y la "ciudadanía estuvo mucho más volcada en recuerdo a las víctimas".

"Una más desagradable, y otras más acorde", resumió.

