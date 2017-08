CSIF exige a la Administración regional un proceso "claro e imparcial" en la concesión de las comisiones de servicio

28/08/2017 - 17:04

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado "la falta de una reglamentación objetiva y transparencia" en la concesión de las comisiones de servicio para cubrir ciertos puestos vacantes en la administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

LOGROÑO, 28 (EUROPA PRESS)

"No es la primera vez que el sindicato CSIF critica la forma y las reglas del juego utilizadas por la Administración regional para cubrir las vacantes con un procedimiento que, en la práctica, acaba siendo otra fórmula más para designar determinados puestos a dedo".

Las comisiones de servicio es la fórmula utilizada por las distintas administraciones para cubrir un puesto de trabajo vacante,"en caso de urgente e inaplazable necesidad". Tienen "carácter voluntario", y se deberán otorgar a un funcionario que "reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo", según contempla el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

CSIF no entiende cómo, si tienen carácter de urgencia, algunas de las comisiones de servicio publicadas en febrero "todavía no se hayan otorgado, cuando hay funcionarios que las han solicitado y cumplen con los requisitos de la convocatoria".

También "causa extrañeza" la decisión de abrir los puestos a otras administraciones públicas "sin la previa negociación con la parte sindical".

EJEMPLO, EL MUSEO

Sirva de ejemplo la comisión para ocupar el puesto de jefe de Servicio de Museos y Exposiciones de La Rioja, que salió en febrero de este año: el pasado mes de julio, se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para pasar de "concurso de méritos" a "de libre disposición" (publicada en el BOR de 25 de agosto de 2017).

CSIF entiende que esta modificación "responde al interés por parte de la Administración en otorgar el puesto a una persona determinada y elegida de antemano".

En consideración de lo dispuesto en el Decreto 78/91 de 28 de noviembre, CSIF estima que el orden de preferencia para ocupar el puesto sería, en primer lugar, para un funcionario de la misma Consejería. Si "no hubiera voluntarios, o personal capacitado, entonces se podría ofertar a personal de otras consejerías y, por último, si el puesto so no ha sido cubierto, abrir la oferta a otras administraciones públicas".

Se han dado algunos casos en este sentido, como la designación del Jefe de Servicios de Estadística y Registros Agrarios y el de Servicios de Carreteras. En el primero, se otorgó a una funcionaria proveniente de la administración del Estado, "cuando existían cuatro aspirantes más completamente capacitados y de la propia administración autonómica". En el caso del Jefe de Carreteras, la Administración "descartó al funcionario que venía desempeñando dicho puesto durante largos años a favor de una empleada con inferior categoría".

Por otra parte, la Circular 1/2017, destinada a regular las comisiones de servicio, contempla la constitución de una "Comisión de Valoración" integrada por tres funcionarios: el Secretario General Técnico (de la Consejería correspondiente), un secretario designado por el anterior y un vocal nombrado por Función Pública. Esta Comisión tiene la obligación de resolver en un mes la idoneidad de los candidatos.

Para CSIF, dicha Comisión "nace maliciada desde el primer momento, ya que otorga prácticamente todo el poder decisorio al Secretario General Técnico".

La citada circular entró en vigor el pasado 5 de junio. A partir de esta fecha, "se ha podido conocer la relación de los solicitantes de las comisiones de servicio, con anterioridad no. Es decir, desde febrero hasta mayo, este importantísimo dato es desconocido".

CSIF y los empleados públicos piden que se establezca una puntuación de los méritos que se van a valorar junto a la relación de candidatos. De esta forma, se conocería si son poseedores de las actitudes requeridas y en qué grado y medida.

En favor de la transparencia, para CSIF "es importante que estos listados sean publicados antes de asignar la vacante a un determinado candidato". Así se podrían establecer los mecanismos correctores y las reclamaciones oportunas que pudieran darse, para que el procedimiento cumpla con todas las garantías exigibles.