IU carga contra el nuevo plan de calidad del aire de Gijón, que ve "continuista y burocrático"

28/08/2017 - 17:45

El portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, y el portavoz municipal de la coalición en Gijón, Aurelio Martín aseguraron esta mañana que el Plan de Calidad del Aire de Gijón, publicado este mes por el Principado, no resuelve los problemas de contaminación de la ciudad y es un plan "continuista y burocrático".

OVIEDO, 28 (EUROPA PRESS)

Según han explicado en una rueda de prensa, el nuevo texto no mejora la vigilancia, no establece protocolos cuando se producen picos, no incluye un plan de movilidad, ni recoge la necesidad de un gran pacto con la industria para reducir sus emisiones.

Esas son algunas de las carencias que IU detecta en un plan que, necesita, además, las revisiones de las Autorizaciones Ambientales Integradas, junto a presupuesto público y privado y calendario de ejecución de las medidas a aplicar tanto por las administraciones públicas como de la gran industria, según IU. Llamazares, que otorga "un suspenso" en materia de contaminación ambiental al Gobierno autonómico, reclama "ambición y liderazgo".

Aurelio Martín, portavoz de IU en el ayuntamiento de Gijón recordó que estos planes son una obligación legal impuesta por la Unión Europea después de reiterados incumplimientos. A su juicio el gran déficit de este nuevo plan aprobado el 10 de agosto sigue siendo el mismo que el de 2014, la reducción de las emisiones de la industria y el manejo de graneles, dos asuntos cruciales para la calidad del aire de Gijón.

Para Martín es imprescindible la revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas, que es cierto que recoge el plan, pero sin establecer fechas de finalización de esa revisión ni calendario, ni tampoco fija inversiones.

"Urge un gran pacto por la industria para reducir las emisiones", advirtió Martín en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron en el ayuntamiento de Gijón. Ese acuerdo debe llevar parejo financiación, privada en su mayor parte, y pública, pero "no podemos tirarnos tres años más haciendo estudios", advirtió en referencia a que tres de las 17 medidas que proyecto el plan son estudios.