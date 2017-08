Atentados. la anc niega que repartiera esteladas en la manifestación y desautoriza el acoso a las banderas españolas

28/08/2017 - 18:15

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) aseguró este lunes que no repartió esteladas en la manifestación de este sábado en Barcelona contra el terrorismo, al tiempo que desautorizó a quienes increparon a las personas que portaban banderas españolas.

En declaraciones a Servimedia, el secretario nacional de la ANC, Enric Blanes, dijo que "es falso" el reparto de esteladas que se le han atribuido a la asociación independentistas.

"En la manifestación solo se repartieron banderas españolas, lo que me parece perfectamente legítimo, pero nosotros no repartimos esteladas", puntualizó. "Nosotros sólo dijimos que si alguien quiere llevar esteladas, que le ponga un lazo negro", añadió.

Según Blanes, los voluntarios de la ANC repartieron rosas" y "muy poquitos" de ellos participaron, además, en la cobertura del orden de la manifestación, puesto que la seguridad estaba bien cubierta por los cuerpos policiales, de forma que ellos desempeñaron "un papel muy secundario, atendiendo a los manifestantes que se mareaban o los niños que se extraviaban".

"TONO RESPETUOSO"

Incluso, este dirigente de la ANC negó que la asociación pidiera por tuit que quien quisiera solidarizarse con las víctimas empleara banderas catalanas y no españolas.

"No sería nuestro estilo. Somos independentistas", continuó Blanes, "pero respetamos que muchos conciudadanos no ven las cosas como nosotros. No le vamos a negar a nadie que se sienta español que vaya con una bandea española a una manifestación como la del sábado. Puede ser un mensaje que se nos haya atribuido pero no es nuestro. Tenemos mucho cuidado con estos detalles. Somos muy conscientes de que no todo el mundo piensa como nosotros y hay que respetarles".

En ese sentido, contestó que "sí" desautoriza a los manifestantes independentistas que increparon a otros que acudieron con una bandera española, de forma que éstos últimos tuvieron que ser escoltados por los Mossos d' Esquadra.

"Si repasamos la fotografías de la manifestación, se ven banderas independentistas y españolas unas al lado de otras y sin ningún problema. Se dio un incidente pero evidentemente nosotros no lo suscribimos. Dimos un aviso a los socios para que en ningún momento faltaran al tono respetuoso y para que no cayeran en ningúna provocación si había algún grupo beligerante de ultraderecha que van a buscar el conflicto", reafirmó.

28-AGO-17

