Gobierno cree que dotar al saneamiento Saja-Besaya de emisario submarino evitaría episodios de contaminación en Suances

28/08/2017 - 19:28

Técnicos del Gobierno de Cantabria y de la empresa pública MARE sostienen que el sistema de saneamiento Saja-Besaya debe dotarse con un emisario submarino que posibilite la salida a mar abierto del vertido de las aguas residuales y evitar así episodios de contaminación como el registrado en Suances que obligaron a restringir temporalmente el baño en tres playas durante dos días.

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

Así lo señalan en el informe que han elaborado y que se ha entregado a los participantes en la reunión celebrada este lunes en Suances para tratar el episodio de contaminación registrado en este municipio durante los días 11 y 12 de agosto, un encuentro en el que ha participado el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio; representantes de la Corporación de Suances, del sector de la hostelería de la villa, de la Junta Vecinal de Cuchía (Miengo) y de la asociación ecologista Suances SOS.

Según ha explicado a Europa Press el director general de Medio Ambiente del Gobierno regional, el socialista Miguel Ángel Palacio, el saneamiento del Besaya es el "único" de toda Cantabria que no cuenta con este emisario submarino, lo que hace que parte de las aguas residuales acaben en zonas cercanas a las playas, como ocurrió en Suances.

El informe de los técnicos señalan que "todos los indicios" sobre las causas de la "contaminación microbiológica de corta duración" que obligó a prohibir temporalmente el baño en esas tres playas de Suaces tuvo como origen los alivios del sistema de saneamiento a causa de la intensidad de las precipitaciones registradas en los días previos.

Se señala que "no es infrecuente" que cuando se producen episodios de precipitaciones de cierta intensidad se puedan suceder alivios de las aguas transportadas por los sistemas de saneamiento y ello suponga la presencia de valores microbiológicos en el agua sensiblemente superiores a los de referencia para aguas de baño y ocasionar puntuales episodios de contaminación de corta duración.

En el informe se señalan medidas "que se van a poner en marcha para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro" figura la ejecución de este emisario submarino destinado a evacuar a mar abierto tanto las aguas residuales urbanas procedentes de la estación depuradora (EDAR) de Vuelta Ostrera, ubicada en Suances, como de las de origen industrial, previamente autorizadas.

Se detalla que ese emisario submarino ya estaba previsto en las actuales infraestructuras del saneamiento Saja-Besaya, obras de interés general del estado, pero que no llegó a ejecutarse por la sentencia que declaraba ilegal la depuradora de Vuelta Ostrera y ordenaba su demolición, aún sin ejecutar.

Por ello, Palacio señala que lo que se determina es que la depuradora que sustituya a Vuelta Ostrera deberá incorporar ya este emisario submarino.

El director general de Medio Ambiente ha explicado a Europa Press que desde el Gobierno regional ya se ha trasladado al Ministerio de Medio Ambiente la disposición a "colaborar" y "cooperar" para poder contar "cuanto antes" tanto con la nueva depuradora como con el emisario submarino.

Al respecto, en el informe de los técnicos se afirma que "todas y casa una" de las alternativas presentadas por el Estado para sustituir a la EDAR de Vuelta Ostrera, independientemente de la ubicación que se determine y del proceso de depuración determinado para cada una de las soluciones planteadas, "cuentan indivisiblemente con la dotación de un emisario submarino".

"Resulta objetivamente evidente y dificilmente cuestionable que el sistema de saneamiento Saja-Besaya requiere, sea cual sea la ubicación de la nueva EDAR, de la dotación del emisario submarino que posibilite la salida a mar abierto del vertido de las aguas depuradas", afirma.

OTROS COMPROMISOS Y RECOMENDACIONES

Al margen de la necesidad de este elemento de evacuación, en el informe se considera "evidente" que en los municipios ribereños de las cuenca Saja-Besaya tributaria de la Ría de San Martín se requieren actuaciones municipales para que todas las aguas residuales de origen urbano se conecten a las infraestructuras del sistema general de saneamiento.

En este sentido, Palacio ha anunciado que la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha expresado en la reunión su "compromiso" de ejecutar todas las obras que soliciten los ayuntamientos para acabar con aquellos colectores que no están conectados con la depuradora ni con la red general de saneamiento, provocando vertidos.

Además, en el encuentro se ha trasladado la recomendación al Ayuntamiento de Suances, extensible al resto de municipios, para que en desarrollos futuros prevean la ejecución de redes separativas para que las aguas fluviales y residuales no vayan al mismo lugar y los sistemas no tengan que aliviar y no se produzcan vertidos, como los ocurridos este mes en Suances.

LA POSTURA DEL AYUNTAMIENTO

Respecto a estas dos últimas medidas, el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, ha considerado que son "soluciones intermedias" que son "imprescindibles mientras llega la construcción definitiva del emisario".

Así lo ha señalado en un comunicado emitido tras la reunión, en el que Ruiz Moya ha informado de que para mantener el permanente control de la calidad de las aguas se van a seguir realizando muestreos y analíticas tanto por parte de Salud Pública como del propio Ayuntamiento, cuyos resultados se publicarán en la web del Ayuntamiento (www.suances.es).

Por otra parte, el alcalde ha informado tras la reunión de que ha "arrancado" el "compromiso para solucionar a partir de septiembre otro problema que tiene Suances en la zona de El Espadañal".

Ha señalado que esta solución llegará del trabajo "coordinado" del Ayuntamiento junto con MARE, Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica y que va en la línea de separar las aguas blancas de las aguas residuales.

VALORACIÓN DE SOS SUANCES

El colectivo SOS Suances ha valorado también en un comunicado la reunión que, según se ha quejado, han sido dos horas y media de lectura de datos, estadísticas,informes, mediciones, protocolos, leyes, decretos, reales decretos, directivas europeas, que "no han servido para determinar por parte de las Administraciones presentes una causa, ni un responsable de lo sucedido".

Ha asegurado que, a la vista de los trasladado por las Administraciones presentes, episodios como el reciente de Suances "se volverán a repetir hasta en tanto en cuanto no este resuelto el vertido a través del futuro emisario submarino".

Además ha criticado la no asistencia de la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, y ha opinado que con ello ha "faltado al respeto a todo un pueblo que lleva sufriendo mas de 70 años la contaminación en sus aguas".

También, ha vuelto a insistir en el "alarmante" deterioro que, a su juicio, ha sufrido el estado de las aguas de la Ría de San Martín en este último año y medio debido a "diferentes causas" sin que --dice-- se esté tomando conciencia del "gravísimo problema" que ello supone para el ecosistema y la economía de la comarca.

Ha defendido que el problema se debe afrontar de "forma global y no inundando con datos problemas puntuales que no son más que la punta de iceberg de una situación que a los responsables municipales y al propio Ayuntamiento supera".

Este colectivo reclama un estudio pormenorizado sobre la contaminación de la cuenca para determinar los compuestos químicos existentes y en qué cantidad para, posteriormente, mediante un plan director, acometer actuaciones tanto en vertidos urbanos como en industriales, además de una auténtica renovación y la aplicación de la ultima tecnología disponible en cada uno de los vertidos.