Rúas alagadas, avarías en semáforos e vehículos bloqueados polas choivas e a treboada que afecta a Santiago

28/08/2017 - 20:01

As intensas choivas e a treboada eléctrica que afectaron a Santiago durante a tarde do luns provocaron inundacións en diversas rúas, en baixos comerciais e avarías na rede de semáforos da cidade.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

Unha das zonas máis afectadas foi o polígono do Tambre, tanto na vía Edison como en Ptolomeo, onde varios coches quedaron bloqueados debido ás inundacións.

Polo menos, catro vehículos quedaron atrapados pola treboada totalmente cubertos de auga e un deles envorcado. A pesar diso, non se rexistraron feridos, e os ocupantes puideron abandonar os coches a tempo.

O 112 deu aviso a Bombeiros de Santiago, Protección Civil e Policía Local, que se atopan traballando no punto xunto a persoal de Viaqua. A vía Edison permanece cortada.

Ademais do a zona do polígono do Tambre, as vías máis afectadas polas choivas foron Torrente Ballester, Entrerríos, San Lourenzo, a Avenida de Castelao e Sar.

O 112 contabilizou, polo menos, unha vintena de incidencias relacionadas coa treboada entre as 18.00 e as 19.00 horas, a maioría por crecidas en diversas rúas, aínda que tamén se recibiron alertas por inundacións en vivendas ou baixos comerciais.

Doutra banda, rexistráronse cortes de luz en Ames e Sigüeiro debido á treboada eléctrica. A pesar diso, fontes de Unión Fenosa aseguraron que se trata de incidentes moi localizados, debido á baixa tensión, e non detectaron avarías en media tensión.

O Concello de Santiago informou, á súa vez, que a rede de semáforos da zona norte quedou danada pola treboada e que os servizos técnicos atópanse no punto para atender as avarías.

MÁIS DE 300 RAIOS

Así mesmo, as intensas choivas deixaron 9,1 litros por metro cadrado en 10 minutos, e un total de 21 litros por metro cadrado nunha hora. Así mesmo, rexistráronse 309 raios en 30 minutos.