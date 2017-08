Marbella debate este martes la moción de censura de PP y OSP contra el alcalde socialista

29/08/2017 - 7:01

El municipio malagueño de Marbella debate este martes, 29 de agosto, una moción de censura registrada por el PP y Opción Sampedreña (OSP), contra el alcalde socialista, José Bernal.

MARBELLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El pleno debate de la moción, que fue firmada por los dos ediles de OSP, Manuel Osorio y Rafael Piña, y 12 de los 13 concejales del PP, será a las 12.00 y, según lo previsto, la exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, volverá a ser la regidora.

La futura alcaldesa, quien ya ostentó el bastón de mando en el pasado mandato, logró 13 concejales en las pasadas municipales, frente a los 14 conseguidos por los cinco grupos restantes, por lo que tras un pacto entre socialistas, OSP e IU, además de contar con el apoyo de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), auparon al PSOE a la Alcaldía.

Algo más de dos años después, OSP ha llegado a un acuerdo con el PP, días después de decir que renovaba el pacto con el PSOE, para presentar de manera conjunta una moción de censura que devuelve a los 'populares' a la Alcaldía.

El pasado 11 de agosto, a última hora del día, el presidente y vicepresidente de Opción Sampedreña (OSP), Manuel Osorio y Rafael Piña, respectivamente, anunciaron que su formación firmaría una moción de censura con el PP para gobernar el municipio hasta 2019.

La decisión fue tomada por mayoría en una votación del Consejo Consultivo formado por 31 personas, insistiendo, entonces en que la decisión de convocar al Consejo Consultivo para barajar un posible cambio de gobierno se adoptó después de que los dos ediles de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), la marca local de Podemos, anunciaran públicamente que rompían el pacto de investidura del alcalde José Bernal y que no garantizaban el apoyo a los presupuestos municipales de 2018.

Así, el 14 de agosto, el PP y Opción Sampedreña registraron la moción de censura. Al respecto, la presidenta del PP y futura alcaldesa, Ángeles Muñoz, destacó que ambos grupos habían alcanzado un acuerdo para gobernar "en común y con intereses comunes" el municipio hasta 2019, subrayando la legitimidad de su partido para firmar la moción de censura tras ser el más votado en los comicios de 2015.

Precisamente, este pasado lunes, un día antes del debate de la moción, PP y OSP han firmado el acuerdo para que ambas formaciones gobiernen el municipio hasta 2019.

Bernal, por su parte, insistió en que no ve motivos para presentar una moción de censura en el municipio y cree una "excusa" que se cargue contra el grupo Costa del Sol Sí Puede, cuyos dos votos son necesarios para que el equipo de gobierno saque adelante sus proyectos aunque no forma parte de él: "es una excusa y no el motivo".

También desde el PSOE inciden en que "no es casualidad" que OSP apoye la moción de censura del PP en Marbella cuando el vicesecretario nacional del PP para asuntos territoriales y expresidente del PP andaluz, Javier Arenas, estaba en tierras malagueñas.

Por su parte, desde IU sostienen que la moción de censura es "un nuevo golpe de la mafia que abre la puerta para que el neogilismo vuelva al Ayuntamiento" de Marbella.

Por último, Costa del Sol Sí Puede (CSSP) se ofreció a aprobar los presupuestos municipales de los años 2018 y 2019 para evitar la moción de censura, después de que ese fuera uno de los detonantes para que OSP firmara la moción, asegurando, además, que "no se ha producido ese escenario de ingobernabilidad".

CAMBIOS DE ALCALDE

La localidad malagueña de Marbella elevará este martes a 20 el número de municipios andaluces que han cambiado de alcalde durante la presente legislatura tras prosperar las mociones de censuras presentadas.

La moción de censura es la causa por la que se han producido más cambios de regidores en el presente mandato. Málaga, con siete, es la provincia donde más mociones de censura han prosperado. Se trata de Ronda, Arenas, Pizarra, Cuevas del Becerro, Frigiliana, Manilva y Rincón de la Victoria, a lo que ahora se suma Marbella.

No obstante, si se habla de cambio de regidor durante este mandato también hay que sumar un caso muy especial, el de Alhaurín el Grande (Málaga). Aquí se dio un cambio de alcalde --Juan Martín Serón por Antonia Ledesma en febrero de 2016, pero ambos del mismo partido-- y después se presentó en enero de este año una moción de censura que no llegó a prosperar en enero del 2017. Por último, otros cambios de regidor que se han producido en la provincia han sido los de Humilladero y Cómpeta.

Un total de 58 ayuntamientos han cambiado de alcalde en lo que va de legislatura. Por territorios, Sevilla y Málaga han sido las provincia en las que más traspasos del bastón de mando se han producido, con un total de once; seguidas de Granada y Jaén con nueve. Mientras, en Almería y Huelva, seis consistorios han cambiado de alcalde; a los que habría que sumar tres en Córdoba y Cádiz.