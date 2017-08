Cataluña. el psoe apuesta por “retirar” las urnas el 1-o

29/08/2017 - 10:10

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, afirmó este martes que habría que retirar las urnas si los organizadores de la consulta soberanista del 1 de octubre las ponen en la calle.

Preguntada por si habría que retirar las urnas, en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Robles reconoció que "cuando se está tenido conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, pues habría que retirar las urnas". "Vamos a ver dónde se ponen las urnas, cómo se ponen, y si se les llama urnas o no", dijo la magistrada.

"Lo que está clarísimo, es que cualquier acto preparatorio para la comisión de un hecho delictivo, la obligación es impedir que se cometa ese hecho delictivo", agregó.

En este contexto, dijo que sacar las urnas, desde el punto de vista jurídico, "no tiene absolutamente ningún valor" pero recordó la advertencia del Tribunal Constitucional, cuando anuló la partida de gastos electorales en los presupuestos de Cataluña.

Entonces, dijo Robles, el TC hizo una "afirmación muy contundente de que la utilización de dinero público para la realización de supuestos actos como sería esto que quieren realizar (no quiso darle nombre alguno a la consulta del 1-O), evidentemente sí incurrirían en un delito de malversación de caudales públicos".

"Y, si a esto sumamos que va a haber una suspensión y unos actos de desobediencia, es evidente que, en una primera aproximación, se podría decir que se cometen muchos hechos delictivos", por lo que le hizo un llamamiento al "sentido común".

APOYO AL GOBIERNO

La portavoz parlamentaria insistió en que el contacto entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es "muy fluido" para "todo lo relativo" a Cataluña porque el PSOE "siempre" va a estar defensa de la legalidad y apoyando al Gobierno.

Con un ligera crítica a que el Ejecutivo, hasta este momento, "no ha hechos ninguna otra medida" que acudir a la vía judicial e impugnar cuestiones, Robles afirmó que lo que se presentó ayer en Barcelona "no tenía ningún valor", desde el punto de vista administrativo, "que se pudiera recurrir", del último acto de Junts Pel Sí y la CUP.

La portavoz del PSOE en el Congreso calificó de "bodrio" el texto presentado como 'ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república' y señaló que es "todo tan esperpéntico". "Si no fuera tan serio y grave, sería para decir qué personas y qué cualificación política y jurídica tienen las personas que están escribiendo esto", se cuestionó.

Aunque remarcó que la única estrategia del Gobierno es "acudir al Tribunal Constitucional", la portavoz socialista dijo que "siempre" que haya una "vulneración del ordenamiento jurídico, el PSOE va a estar siempre claramente en este ámbito respaldando al Gobierno".

Robles indicó que lo que ocurre en Cataluña es de una "enorme gravedad" y ello justifica esa "línea permanente" entre Rajoy y Sánchez.

También remarcó que el PSOE, por su vocación de "partido de gobierno", en temas de Estado, como es la defensa de la legalidad, de la Constitución y la lucha antiterrorista, "va a estar defendiendo siempre la legalidad y los principios básicos del ordenamiento jurídico". De ahí que entre Rajoy y Sánchez, el diálogo es "absolutamente fluido y en contacto permanente en la lucha antiterrorista".

Pese a insistir que "España necesita un Gobierno diferente", dijo que no se puede estar "permanentemente amenazando con mociones de censura".

El Gobierno no está sabiendo dar soluciones a los problemas que tiene España, y abogó por la necesidad de un Ejecutivo "diferente, de cambio, que tome decisiones" pero "no nos parece que la vía sea la moción de censura cuando no hace ni tres meses que ha fracasado porque aritméticamente en este momento no es posible".

