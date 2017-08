Una tesis de la UPCT demuestra la importancia de las instituciones en el acceso a la financiación de las pyme

29/08/2017 - 10:56

Las instituciones que conforman el sistema legal, económico y financiero de un país influyen en el acceso a la financiación de las empresas, pero éstas son aún más importantes cuando se trata de la pequeñas y mediana empresa (PYME), según demuestra la tesis en la UPCT de Ana Mol.

MURCIA, 29 (EUROPA PRESS)

La joven doctora estudió 25 países europeos para conocer el efecto de las instituciones en la financiación de las PYME. En países con instituciones menos desarrolladas, como algunos estados del Este de Europa, entre otros, las PYME recurren a fuentes de financiación como el factoring o el leasing para compensar la falta de acceso al préstamo bancario.

"Conceder un préstamo requiere que los prestamiestas se encuentren protegidos, no todos los países ofrecen esta protección. España, por ejemplo, no se encuentra en una buena posición", advierte Ana Mol, que acaba de regresar de una estancia de investigación en Polonia.

La tesis también arroja evidencias sobre la influencia de la estructura del sistema bancario en la financiación de estas empresas. Las fusiones y adquisiciones de entidades financieras que se han venido produciendo durante estos últimos años pueden tener importantes consecuencias para las PYME.

"La concentración del sistema bancario tiene ventajas, se establecen relaciones más cercanas entre empresas y bancos, pero hasta cierto punto. Un número muy reducido de bancos podría hacer que la empresa se viera atrapada, quedándose sin opciones de obtener financiación".

Además, Mol recuerda que "muchas empresas están desanimadas, piensan que no van a obtener financiación, por lo que no la piden". Esto podría verse agravado si finalmente los grandes grupos bancarios resultantes de este proceso de concentración no mantienen relaciones estrechas con sus empresas.

Mol, licenciada en ADE y Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas (COFIC) por la UPCT, ha compaginado parte de su formación investigadora con una experiencia profesional en una de las cuatro firmas más prestigiosas a nivel mundial en el sector de la auditoría.