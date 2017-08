TEA proyecta una selección de cortos del Festival MICA

29/08/2017 - 11:55

Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta este jueves a las 20.00 horas una selección de cortometrajes que se han exhibido en las diferentes ediciones de la Muestra Internacional de Cine Astronómico Tiempo Sur (MICA), cuya presentación correrá a cargo de su director, Antonio Herrera, y del responsable de actividades y audivisuales de TEA, Emilio Ramal.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 (EUROPA PRESS)

'Orbit ever after', de Jaime Stone; 'O tempo que leva', de Cintia Domit Bittar; 'Titan', de Álvaro González; 'Morirán en el espaci'o, de Javier Chillón, y 'Vostok', de Miquel Casals, son los cinco trabajos programados en esta ocasión. Todos los cortometrajes se pasarán en versión original con subtítulos en español y la entrada es gratuita hasta completar el aforo de la sala.

MICA es un modelo de festival que fusiona cine y astronomía bajo los cielos más limpios de Europa y que ofrece películas y actividades astronómicas para los menores de edad, retrospectivas de ciencia ficción, noches temáticas sobre algún concepto cósmico, exhibiciones de cortometrajes internacionales, competición de cortos rodados en la comarca noroeste de La Palma y espacios para las 'astro-charlas' y el 'astro-rock'.

'Orbit ever after' (Irlanda, 2013) es un trabajo dirigido por Jaime Stone que trata sobre un niño que orbita alrededor de la Tierra con enormes deseos de encontrarse con una niña que hace la misma órbita pero en sentido contrario. Este corto recibió Premio compartido Polaris en la edición 2015 de MICA. Nigel se ha enamorado. Pero cuando se vive en órbita a bordo de una casucha destartalada en el espacio, con el mayor riesgo de aversión familiar imaginable, no es fácil seguir al corazón; sobre todo cuando la chica de tus sueños está girando alrededor de la tierra por el camino equivocado. 'Orbit ever after' estuvo nominado en 2013 en los Premios BAFTA a Mejor cortometraje

'O tempo que leva' (Brasil, 2013), cortometraje dirigido por Cintia Domit Bittar, formó parte de la Competición Polaris 2015 en MICA. Hace un calor insoportable, las pocas personas que quedan en la ciudad están huyendo hacia el interior, los coches aparecen abandonados en las calles, se perciben ruidos extraños en el cielo y hay cientos de animales marinos varados en la orilla. Incluso con el inminente fin del mundo, Jamila sale de su casa con un objetivo: reparar su ventilador.

'Titan' (España, 2015) es un cortometraje de Álvaro González (Madrid, 1972), que fue estrenado oficialmente en MICA I y que recibió la Mención Especial del Jurado en la Competición Polaris. Cuenta la historia de un astronauta incapaz de crear vida en La Tierra y que busca esa vida en la luna de Saturno. Titán, la mayor luna de Saturno, es el escenario principal de la Misión Cronos. Orpheus, uno de los astronautas que ha descendido hasta su superficie, es el encargado de buscar posibles formas de vida. Bruno Lastra, Violeta Orgaz, Pablo Guerrero y Álvaro González protagonizan este trabajo.

'Morirán en el espacio' (2015) es una coproducción entre España y el Reino Unido, dirigida por Javier Chillón. El filme, que cuenta con influencias bien buscadas en 2001, Solaris y Alien, relata la angustiosa experiencia de una astronauta que ha despertado de su sueño galáctico para alimentar a otros astronautas. Formó parte de la exhibición Polaris de MICA II. Morirán en el espacio se estrenó en el Festival Sitges 2015

'Vostok' (España, 2015) es un cortometraje de Miquel Casals, protagonizado por Macarena Gómez y Ernesto Sevilla. En él se mezcla una historia romántica todavía candente con las dificultades de una misión espacial. Inicios de los años 60. Vostok es el primer programa espacial soviético que pone un cosmonauta en la órbita de la Tierra. Irina, la tripulante de la cápsula espacial, se comunica con Nikolai, el operador del radar desde el centro de mando, en Vladivostok. Pero la cosmonauta, debido a la incomunicación, el insomnio y sus propios temores comenzará a sufrir alucinaciones.