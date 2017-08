Cataluña. el pdecat dice al gobierno que "aún hay tiempo para la política" antes y después del 1-o

El portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, dijo este martes al Gobierno que "aún hay tiempo para la política" antes y después del 1 de octubre, y pidió por ello de nuevo que se ponga sobre la mesa una propuesta que responda a las demandas de los catalanes.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Campuzano aseguró que en las próximas semanas el Parlamento de Cataluña debatirá y aprobará la ley del referéndum, y expresó su confianza en que las instituciones del Estado "faciliten" que los catalanes puedan votar.

Lanzó un llamamiento a los ciudadanos de Cataluña a participar "masivamente" en esa consulta con la confianza de que las instituciones les permitan "decidir libremente sobre el futuro político de Cataluña". "Hay que dar confianza a la gente", proclamó.

Más que preocuparse por cómo "se intenta obstaculizar" ese ejercicio, Campuzano reclamó al Gobierno que ponga sobre la mesa "una propuesta para Cataluña", que desde 2010 reclama "diálogo".

Lo que está sucediendo ahora, explicó, "no es otra cosa que el resultado de no haber escuchado a Cataluña" y a los diputados que desde Cataluña reclamaban diálogo y "soluciones políticas". Si ahora se sigue respondiendo solo recurriendo al Tribunal Constitucional y al Código Penal, alertó, una mayoría de catalanes seguirá el camino marcado desde el Parlamento autonómico.

Campuzano aseguró que Cataluña necesita política. "No la ha habido, pero aún hay tiempo para la política, hasta el 1 o de octubre y a partir del 1 de octubre. La política debe volver a marcar la posición de las instituciones españoles frente a las demandas de la sociedad catalana", insistió.

Pese a las preguntas, no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que finalmente no se pueda celebrar el referéndum o no haya una participación significativa. El escenario en el que trabajan, explicó, es pedir a los catalanes que acudan "masivamente" y que sean ellos con su voto los que "avalen" lo que está impulsando el Parlamento de Cataluña, y que desde las instituciones estatales se les permita hacerlo.

En ese sentido, Campuzano recordó que Québec celebró sendas consultas en 1980 y en 1995 "sin legislación que lo permitiese" y gracias a que las instituciones de Canadá tuvieron "inteligencia política" para permitir ese ejercicio. "Ojalá" ocurra lo mismo, concluyó, y se permita "que los catalanes voten".

