Cataluña. el psoe dice que “siempre” es el momento de la política y tacha de “bodrio” la ley de transitoriedad

29/08/2017 - 12:14

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, afirmó este martes que "siempre" es el "momento" de la política pero eso exige "aceptar las reglas del juego democrático".

De esta manera, se expresó Robles en los pasillos del Congreso cuando se le preguntó por las palabras del portavoz del PDECat, Carles Campuzano, en las que traslada al Gobierno que "aún hay tiempo para la política" antes y después del 1 de octubre.

La magistrada en servicios especiales calificó de "bodrio" el texto de la 'Ley de Transitoriedad jurídica y Fundacional de la República' presentada el lunes por las formaciones independentistas en el Parlamento de Cataluña y alertó de que "no resiste el más mínimo análisis jurídico".

En este sentido, dijo que en la llamada ley se hacen consideraciones que incluso son contrarias a lo que la propia norma dice porque habla del respeto al derecho internacional y, según Robles, un "principio básico en el derecho internacional es respetar las reglas de juego democrático y ni esta ley ni este procedimiento está respetando las mínimas reglas de juego democrático".

La portavoz socialista confía en que no se llegue a la situación de que se pongan las urnas el 1 de octubre porque espera que "actúe la política y que esa situación de que las urnas se pongan, no llegue a producirse". "Porque es el momento de la política, espero que se respeten las instituciones, que se dé cumplimiento a lo que dice el Tribunal Constitucional y al mismo tiempo que se abran las vías de diálogo", añadió.

Preguntada por si el PSOE apoyaría al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Robles aseguró que no tienen esa situación "encima de la mesa" porque "el Gobierno, en ningún momento, ha planteado utilizar el 155".

No obstante, añadió que el PSOE va a estar "siempre" con el Ejecutivo en la defensa de la legalidad y lo que está ocurriendo en Cataluña "no supone un respeto a la legalidad". "Pero, lo que va a hacer el Gobierno de la nación lo ignoramos en este momento porque no tenemos conocimiento de ello", concluyó.

