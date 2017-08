Loro Parque, mejor zoológico del mundo según TripAdvisor

29/08/2017 - 12:21

El portal de viajes TripAdvisor ha otorgado a Loro Parque el premio Travellers' Choice 2017 al mejor parque zoológico del mundo, que se asigna en base a las evaluaciones independientes de los usuarios de la plataforma que han visitado las instalaciones, con lo que una vez más se ve reconocida su labor en materia de educación, conservación y sensibilización en la protección del mundo animal y sus ecosistemas.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 (EUROPA PRESS)

Para Loro Parque, ser nombrado el número uno de los zoos del mundo es un "verdadero" reconocimiento al bienestar que se profesa a los animales, y como un hito más que se une a otros reconocimientos recientes, como la certificación de bienestar animal de todos los animales otorgada por la entidad American Humane, siendo el primer zoológico en Europa es adquirir tal acreditación, o el certificado de la auditora independiente Global Spirit.

Añade que la labor y reconocimiento dados por los usuarios no se podría entender sin su programa de ciencia y conservación, que se ejecuta desde 1994 a través de Loro Parque Fundación. Gracias a las aportaciones de Loro Parque, socios, visitantes, amigos y colaboradores se han podido destinar, bajo el lema y compromiso '100% para la naturaleza', más de 17 millones de dólares de forma directa al desarrollo de programas de conservación in situ y ex situ.

La labor de Loro Parque Fundación ha propiciado que se hayan podido salvar de la extinción hasta nueve especies de loros que estaban en estado crítico. Es el caso del Ara glaucogularis, originario del Beni (Bolivia), que a lo largo de 17 años de desarrollo del proyecto ha visto incrementado el número de individuos en libertad de 50 a 350; el Guacamayo de Lear, que ha evolucionado de 22 a 1.200 ejemplares, o el Loro orejiamarillo de Colombia, el cual, con la protección de sus bosques de palma, roza actualmente los 4.000 ejemplares, cuando antes del auxilio de Loro Parque Fundación apenas 82 fueron monitoreados en 1999.

Los logros de las acciones coordinadas de Loro Parque y Loro Parque Fundación tienen otro ejemplo en la implementación del proyecto KAZA (protección de zonas transfronterizas de cinco países africanos) para la conservación del león africano; una especie muy amenazada que ha decrecido drásticamente en número en los últimos 50 años, de 100.000 a 25.000 ejemplares: un 75%. La llegada a Loro Parque recientemente de tres leones de Angola al recinto Lion's Kingdom hace que actúen como embajadores de su especie, ayuden a concienciar al público sobre la urgencia de proteger sus hábitats y que la ciencia pueda conocer aún más sobre sus características y necesidades.

Casi 45 años después de que abriera sus puertas por primera vez, con solo 13.000 metros cuadrados y 30 personas, Loro Parque considera que con este reconocimiento "recoge los frutos de aplicar una política empresarial consistente en la reinversión de todas sus ganancias en el continuo desarrollo de la compañía y la mejora constante del bienestar animal". En la actualidad se han superado los 47 millones de visitantes y sus instalaciones alcanzan los 135.000 metros cuadrados.

Si se tiene en cuenta que anualmente más de 700 millones de personas visitan un centro zoológico en el mundo, el reconocimiento de TripAdvisor, según Loro Parque, "es una muestra más de que ofrece una experiencia inolvidable a sus visitantes, que llegan de todas partes del globo para descubrir esta verdadera embajada de los animales salvajes".