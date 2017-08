Igual reitera su confianza en Díaz: "basta ya de elucubraciones y de poner sombras donde no las hay"

29/08/2017 - 13:09

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reiterado este martes su "confianza" y la de todo el equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento en el teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, en cuanto a su posible responsabilidad en el derrumbe parcial del edificio número 57 de la calle del Sol el pasado mes de julio.

SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)

"Basta ya de elucubraciones y de poner sombras donde no las hay", ha enfatizado la regidora 'popular' tras conocer las afirmaciones de la edil no adscrita Cora Vielva, que ha considerado que "hay más" culpables que Díaz y lo ha hecho al anunciar que en el pleno del jueves, 31 de agosto, votará a favor tanto de la petición de cese del concejal de Infraestructuras como de la creación de una comisión de investigación sobre el derrumbe.

Ante esta postura de Vielva, exrepresentante en el Consistorio de Ciudadanos, partido que ha abandonado al igual que su hasta ahora compañero y también exedil de Cs David González, Igual se ha preguntado si ésta es por "algún dato nuevo que haya podido tener" aunque ha insistido en que tanto los gurpos municipales como los vecinos han tenido toda la información "desde el minuto cero".

"No sé si hasta hoy no le ha dado tiempo a leer los informes ni sé que más cabezas pide, pero sí me parece sorprendente que desde el 19 de julio que tuvo lugar el siniestro hasta hoy no se pronuncie, y sorprendente que, teniendo la oportunidad de hablar en el pleno y explicarse, dé dos días antes una rueda de prensa, aunque está en todo su derecho", ha añadido la regidora municipal.

Además, ha asegurado que ella personalmente ha hablado ya con Vielva a quien ha afirmado que le ha dicho lo siguiente: "cualquier compañero que se demuestre que no ha hecho bien las cosas, no estará conmigo, pero ante elucubraciones y sospechas hay que ser mucho más responsable".

"Basta ya de elucubraciones y de poner sombras donde no las hay", ha enfatizado Igual, que ha reiterad que "César Díaz tiene la confianza por parte de todo el equipo de Gobierno", un equipo que ha destacado que trabaja para que Santander "avance y funcione" que es para lo que "los votantes depositaron su confianza en nosotros" y que ha confiado en revalidar cuando llegue el momento.

Mientras el equipo de Gobierno se centra en trabajar por la capital cántabra, Igual ha señalado que la oposición tiene dos opciones: "ayudar a este equipo de Gobierno a hacer ciudad o poner palos en las ruedas sin estar basados en nada" que, a su juicio, es lo que está haciendo Vielva con sus afirmaciones.

Por ello, le ha preguntado si tienen "algún nuevo dato" sobre el derrumbe parcial del edificio número 57 de la calle del Sol que ella pueda desconocer porque, de no ser así, lo que ha afirmado hoy "me parece atemporal, por el tiempo que ha pasado, y me parece oportunista y desacertado".

En cualquier caso, ha indicado que tanto ella como Díaz van a seguir "trabajando incansablemente para que los vecinos cuanto antes puedan volver a sus casas, tener sus casas (los que las han perdido), para depurar responsabilidades y para que quién ha hecho lo que no debía se atenga a las consecuencias".

"Así lo estamos haciendo en el marco de la comisión de investigación y el expediente sancionador, que son las herramientas administrativas que nos lo permiten, y dando audiencia a todas las partes", ha apuntado la alcaldesa, que ha lamentado que desde parte de la oposición se vaya a reclamar en el Pleno la creación de una comisión que ya existe.

"Que me digan si en esa comisión falta alguien, que me digan porque no les vale la comisión que ya hay", ha enfatizado, y ha detallado que esa comisión ya está en transcurso y, de hecho, su próximo paso tendrá lugar el 6 de septiembre cuando concluya el periodo de 10 días de alegaciones al expediente sancionador propuesto por el Consistorio contra el promotor, la constructora y la dirección de las obras que se estaban llevando a cabo en el antiguo pub Masters en el bajo del edificio derrumbado.

Tras ello, será "una funcionaria municipal, y no la alcaldesa ni ningún concejal", quien "resuelva" el expediente, en el que se busca que los posibles responsables --que según ese expediente del Ayuntamiento son el promotor, la constructora y la dirección de obra-- "devuelvan el edificio al origen; paguen una multa económica, la máxima que permite la ley; se hagan cargo de los daños y perjuicios y puedan no recibir subvenciones ni contratar con el ayuntamiento".

"¿Qué más quieren?", se ha preguntado Igual sobre la postura de la mayoría de la oposición, que el jueves llevará a la sesión plenaria de agosto varias iniciativas para pedir el cese de Díaz y proponer crear una comisión de investigación sobre el derrumbe.

En concreto, los grupos PRC, PSOE, IU y el concejal no adscrito Antonio Mantecón han registrado una moción en la que piden el "cese" de Díaz y la creación de una comisión de investigación "independiente" que "analice lo sucedido", "esclarezca los hechos" y "depure todas las responsabilidades" en la tramitación del expediente de las obras en los bajos del edificio siniestrado. Además, reclaman que en dicha comisión estén representados "todos los grupos municipales y los concejales no adscritos".

Y de forma separada, la edil de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yañez, ha registrado dos sobre el suceso de la calle del Sol, una en la que reclama "reprobar" a Díaz por sus acciones "tanto en las semanas que precedieron al derrumbe" como "posteriormente tras no asumir su responsabilidad política" y exige "su inmediata dimisión".

La otra va dirigida a pedir la creación de una comisión de investigación, en la que haya "un representante de cada grupo municipal", que haga "las pertinentes averiguaciones" sobre lo ocurrido en el derrumbe y recabe información sobre la tramitación de los expedientes relacionados con este caso.