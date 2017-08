El 68% de los madrileños cree que la sanidad ha empeorado durante los dos últimos años, según Facua

29/08/2017 - 13:43

Los centros de salud y los médicos de cabecera están mejor valorados que los hospitales

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El 68 por ciento de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid ha estimado que la calidad asistencial de la sanidad pública ha empeorado en los dos últimos años, según ha recogido Facua Madrid en una encuesta realizada entre mayo y julio de 2017.

Así lo ha manifestado este martes el presidente de la entidad, Daniel Rubio, quien ha compartido los datos del estudio con respecto a diversas materias relacionadas con la sanidad, como las listas de espera o el trato de los profesionales del sector.

El sondeo elaborado por Facua se basa en las opiniones de 2.242 usuarios del servicio sanitario en la región, de los cuales 1.345 son hombres y 897 mujeres.

"La calidad asistencial de la Sanidad pública madrileña ha empeorado durante el Gobierno de Cristina Cifuentes, y los resultados negativos demuestran esta situación alarmante", ha señalado Rubio.

A su vez, ha criticado al consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, por "incumplir sus compromisos" de formar órganos de participación ciudadana "para garantizar la transparencia y diálogo con los agentes sociales".

Durante la dirección de Sánchez Martos al frente de la Consejería, Facua Madrid ha asegurado que, basándose en su encuesta, el 66 por ciento de los madrileños (un 7% más que en 2015) consideran que las listas de espera con los especialistas de Sanidad son "muy altas" debido a la "saturación", a la vez que el 17 por ciento cree que las esperas son "reducidas" (6% menos que hace dos años).

Además, el 74 por ciento de los encuestados cree que las Urgencias están "desbordadas" (un 7% más que hace dos años), mientras que el 12 por ciento cree que este servicio funciona con normalidad.

Los plazos de espera para las pruebas diagnósticas --radiografías y análisis-- son "excesivos" a ojos de un 57 por ciento de los encuestados, una cifra que supera a la recogida en 2015 en un 6 por ciento, mientras que las esperas para las intervenciones quirúrgicas son también desmesurados para el 51 por ciento.

En cuanto a las actuaciones de los profesionales de Sanidad, el 28 por ciento de los consultados asegura que ha encontrado "limitaciones" de los médicos a la hora de prescribir medicamentos, mientras que el 52 por ciento no tiene esta percepción.

Por otro lado, el 14 por ciento cree que el personal sanitario "no ofrece información completa" en sus entrevistas, mientras que el 34 por ciento considera que "a veces sí y a veces no".

CENTROS DE SALUD Y MÉDICOS DE FAMILIA, LOS MEJOR VALORADOS

Según ha señalado Rubio basándose en la encuesta, los médicos de cabecera y los centros de salud "siguen teniendo la mejor consideración" de los usuarios, una situación que el presidente de Facua Madrid atribuye a la "privatización" de los hospitales y a "la externalización de los servicios que ahora dependen de otros entes".

De esta forma, Rubio ha explicado que el 58 por ciento de los encuestados creen que las instalaciones y las actuaciones de los centros de salud son "adecuados" y que casi la mitad, el 48 por ciento, cree que los plazos de espera para las consultas con el médicos de cabecera son "reducidos".

A pesar de ello, el 48 por ciento ha criticado que "tienen que esperar más de 30 minutos con respecto a la hora de su cita", aunque el 50 por ciento ha valorado positivamente el tiempo que los médicos de familia dedican a las consultas.

"No es casualidad que el grado de satisfacción sea superior con los médicos de familia, de cabecera, y con los centros de salud", ha asegurado Rubio, quien lo atribuye a que las privatizaciones "no afectan a los centros de salud" y por eso son mejor valorados. "Se debe a la privatización de la red de hospitales, que nacieron ya privatizados, por equipos que no tienen nada que ver con la Sanidad y que acudieron al negocio", ha añadido.

El presidente de Facua Madrid también se ha referido al consejero de Sanidad, quien cree que "no está a la altura de las circunstancias". "Estamos peor que hace dos años y él es el responsable directo", ha concluido.