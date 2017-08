Ayuntamiento lanzará proceso de selección para directores de polideportivos y 11 cargos actuales no podrán repetir

29/08/2017 - 13:55

La homologación del personal laboral a funcionario motiva a que vuelvan a sus puestos de origen por no reunir requisitos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Once directores de centros deportivos municipales no podrán presentarse al proceso de selección que prepara el Ayuntamiento de Madrid para homologar el personal laboral en funcionario, ya que "no reúnen los requisitos", con lo que tendrán que volver a sus puestos de origen.

Fuentes municipales han señalado a Europa Press que en total son once directores de polideportivos los que "no reúnen los requisitos mínimos marcados para poder presentarse a los procesos de selección objetivos por convocatoria pública", lo que implica que el 31 por ciento de las direcciones de polidepotivos serán reemplazadas.

Entre los requisitos no alcanzados sobresale la falta de titulación universitaria en muchos de estos puestos de dirección que no podrán repetir tras la convocatoria de empleo público que convocará el Ayuntamiento.

El Consistorio ha recordado que esta convocatoria es fruto de la homologación de personal laboral a funcionario, que se desbloqueó mediante un acuerdo en junio firmado entre la corporación y los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y CSIT. Solo CITAM y CGT rechazaron el documento.

En este sentido, fuentes municipales han explicado en que con esta homologación, los directores de los centros deportivos deben contar "con una titulación superior y ser seleccionados tras la superación de un proceso selectivo objetivo y por convocatoria pública, como al que desde ahora obliga el acuerdo". Al carecer de titulación superior, 11 personas que ocupan ahora este cargo no podrán presentarse a la convocatoria.

"Al estar a la espera de la negociación de este proceso de selección objetivo, se otorgaba el cargo --de director de centro deportivo-- como provisional a quienes reunían una serie de requisitos y los solicitaban", han abundado estas fuentes, que también han explicado que los once directores que serán cesados volverán "a su categoría contractual de origen".

"En ningún momento", han enfatizado las mismas fuentes, "estos cargos de dirección perderán su empleo y por supuesto, podrán participar en las correspondientes convocatorias de promoción profesional". Desde el Ayuntamiento también han reseñado que el 69 por ciento de los directores de polideportivos cumplen los requisitos del nuevo acuerdo de reordenación y homologación de la plantilla.

Un colectivo de trabajadores públicos ha remitido un escrito a la Gerencia del Ayuntamiento de Madrid, según ha recogido 'El Mundo' este martes. En él, piden al Consistorio que se valore "la experiencia y excelencia contrastadas" para la consolidación de los cargos de dirección de polideportivos.

"No tener en cuenta a las personas involuntariamente inmersas en esta situación constituiría un grave perjuicio laboral y económico y una enorme injusticia", han señalado los afectados a este diario, que también han criticado que el Gobierno de Ahora Madrid "quiere cesar a todos los directores actuales, cargos técnicos, para colocar a sus afines, como ha sucedido en Valdebernardo".

El Ayuntamiento asegura que ha mantenido en todo momento que el nuevo proceso de selección es un proceso de selección "objetivo" y que el acuerdo de homologación "busca una correcta ordenación, transparente y ajustada a los criterios de igualdad, mérito, convocatoria pública y objetividad".