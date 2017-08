El PSPV pide al PPCV que alerte este sábado a Rajoy de que la Comunitat está en una situación empobrecida "por su culpa"

29/08/2017 - 14:44

El portavoz socialista en las Corts, Manolo Mata, ha pedido al PPCV que aproveche la visita del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este sábado a València para alertarle de que la Comunitat se encuentra en una situación empobrecida "por su culpa".

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

Mata se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics en relación con la visita de Rajoy a la ciudad para clausurar la Interpalarmentaria del PP.

"Este fin de semana viene Rajoy a València y no puede salir el mismo Rajoy que el que entró", ha dicho, para agregar que el PPCV "debe explicar a este hombre que no puede seguir machacando a la Comunitat, retrasando el sistema de financiación. No podemos permitir que seamos la comunidad en que menos inversiones per capita existan; no puede jugar con el FLA como si fuera un mecanismo del señor feudal".

Así, Mata ha indicado que Rajoy "tiene que salir de esta comunidad de una manera diferente" y "solo el PPCV puede alertarle de que estamos en una situación empobrecida por su culpa, en una crisis económica e institucional por su culpa".