Cataluña. el pp advierte de que “quién desafía al estado de derecho, pierde"

29/08/2017 - 14:30

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El PP lanzó este martes la advertencia a los independentistas catalanes de que "quién desafía al Estado de derecho, pierde", porque éste tiene "instrumentos suficientes" para evitar sus pretensiones de celebrar un referéndum ilegal.

En los pasillos del Congreso, el portavoz adjunto del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, se mostró convencido de que al Gobierno y al partido que lo sustenta no les va "a temblar la mano" ante cualquier ilegalidad y van a actuar de "manera inmediata, proporcional, pero también firme ante cualquier intento de ruptura".

Por ello, indicó que el Ejecutivo está "actuando con prudencia, con proporcionalidad y llamando continuamente y lanzando mensajes de vuelta a la legalidad y la cordura".

Sin embargo, alertó que "si alguien comete una ilegalidad, deberá responder por ella, porque en España ni hay impunidad ni nadie puede saltarse la ley a su antojo".

De esta manera, el portavoz popular se mostraba convencido de que el "chantaje secesionista fracasará y el intento de referéndum ilegal (la consulta del 1 de octubre) no se va a producir. El Estado de Derecho tiene instrumentos suficientes para evitarlo, y al final quien desafía al Estado de Derecho, pierde", sentenció. Valoraba así el texto de la Ley de Transitoriedad jurídica y Fundacional de la República, presentada el lunes por las formaciones independentistas en el Parlamento de Cataluña.

Bermúdez de Castro se mostró convencido de que esta norma forma parte de este "chantaje" pero ante el que el gobierno como siempre actuará y, por tanto, esa ley "no entrará en vigor".

INDEPENDENTISMO EN LA MANIFESTACIÓN

Por otra parte, respecto a la manifestación contra el terrorismo del sábado en Barcelona, el portavoz popular defendió que su partido estuvo donde debía y que son "otros lo que tendrán que responder lo que han dicho y hecho", en referencia a los independentistas.

Para Bermúdez de Castro, en el que PP han "priorizado la unidad y la solidaridad y dar apoyo y confianza" a las víctimas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al reconocimiento sociedad por el "ejemplo cívico" demostrado ante la "barbarie" de los atentados del 17 de agosto en Cataluña.

De esta manera, criticó que mientras unos han priorizado la libertad y la lucha contra el terrorismo, otros "han aprovechado este atentado para continuar con su propaganda independentista" y, de "manera indecente, han manipulado una manifestación" contra el terrorismo para que fuera "contra las instituciones del Estado". Fue una "falta respeto a las víctimas y sociedad" por lo que "algunos se equivocaron de día y de manifestación", remarcó el portavoz del PP, tras subrayar que "el respeto a los muertos está por encima de las ideas independentistas".

Tras la crítica por lo ocurrido en la marcha del sábado, Bermúdez de Castro dijo que lo sucedido "no fue producto casualidad", sino que tiene "responsables", por lo que espera "reacciones" de esta mayoría catalanes que, a su juicio, no está de acuerdo y no va a permitir una minoría sea la que marque el momento.

Por último, el portavoz popular celebró como "muy positivo" que Ciudadanos y PSOE estén "al lado" del Gobierno y confía en que estén también "en todas las medidas" que se tengas que adoptar, y que no se adelantan, para frenar este desafío.

(SERVIMEDIA)

29-AGO-17

MML/nbc