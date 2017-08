Díaz acusa a PP-A de "utilizar" el dolor de la familia de la fallecida en el hospital de Valme de manera "ruin"

29/08/2017 - 14:54

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha acusado al PP-A de "utilizar el dolor" de la familia de la joven de 25 años fallecida en un accidente en un ascensor del hospital de Valme de Sevilla en el que era trasladada tras dar a luz, de manera "ruin" con la pretensión de "dañar la Sanidad pública andaluza".

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

"Fue un trágico accidente que de manera ruin algunos han querido utilizar y manipular para hacer daño a la Sanidad pública", ha aseverado la presidenta en una rueda de prensa este martes tras el Consejo de Gobierno, al tiempo que ha asegurado que la Junta "siempre ha sido respetuosa desde el primer minuto" tras el accidente cuando la consejera de Salud, Marina Álvarez, informó al respecto.

Así, ha insistido en que el PP-A busca la "manipulación ruin" de un "trágico accidente que ha costado la vida de una joven" y "el dolor de una familia que no tiene consuelo". La presidenta ha afirmado que desde el Gobierno andaluz se está a la espera de que la Policía científica informe sobre la investigación que es "lo que corresponde". "Correspondía que todos hubiéramos sido respetuosos para conocer qué había pasado en el ascensor", ha dicho, al tiempo que ha destacado que dicho ascensor había pasado la última revisión hacía diez días.

Díaz ha continuado que, "si ha habido un problema técnico o no", lo tendrá que determinar la Policía tras una investigación que "está abierta". Por esto último, para la presidenta "no es de recibo querer utilizar el dolor de una familia que no tiene consuelo" para "hacerle daño a la Sanidad pública en busca de otros intereses".

Con todo, la presidenta ha invitado al PP-A a que, si considera que ha habido algún tipo de negligencia, "lo que tiene que hacer es ir a los tribunales" y "no difamar". "Hay cosas con las que no se juega como el dolor de una familia", ha advertido la presidenta al tiempo que ha considerado que los 'populares' deberían haber tenido "un poco más de decoro" al tratar este tema.