Empresas de formación lamentan que "aún no empieza ningún curso para parados" y rechaza el "incumplimiento" de la Junta

29/08/2017 - 15:10

La Confederación de Empresas de Formación en Andalucía (Cecap-A) ha lamentado que "todavía no ha comenzado ningún curso para desempleados en Andalucía", por lo que han criticado que "todo son incumplimientos por parte de la administración andaluza".

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

Por ello, las empresas de formación van a solicitar una nueva reunión tanto con el consejero de Empleo, Javier Carnero, como con el director general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta "pero mucho nos tememos que serán nuevamente complacientes en los compromisos para luego volver a incumplirlos".

Fuentes de Cecap-A han lamentado a Europa Press que "las delegaciones provinciales no saben o no puedan dar comienzo a las acciones formativas por multitud de problemas y fallos", toda vez que "siguen sin funcionar las aplicaciones informáticas que se han implementado para gestionar la formación". Han lamentado que "los técnicos no saben como resolver las graves carencias del programa porque ni siquiera se conoce si cumple los requisitos de acceso a los certificados de profesionalidad".

Asimismo, han precisado que "hay provincias que están sacando los listados de alumnos admitidos a mano porque no pueden hacerlo de otra manera".

Por otro lado, han criticado que la Junta "sigue incumpliendo todos los plazos que nos han dicho a lo largo de un año para disponer de una guía de justificación de las subvenciones clara y definitiva que permita dar seguridad jurídica a los centros de formación", de manera que "podremos ejecutar algún curso y luego nos podemos encontrar con que las normas están sujetas a interpretación de los técnicos".

Cecap-A ha recordado que "la mitad de las entidades en Andalucía tampoco han cobrado el 25 por ciento de los adelantos que debían haberle ingresados en los tres meses siguientes a la resolución de abril porque todavía la administración no ha revisado las justificaciones de los cursos de 2011", apuntando que "hay provincias como Cádiz y Granada que no ha cobrado ese adelanto ninguna entidad de formación".

En concreto, las fuentes han precisado que "en Cádiz ahora les están revisando a las entidades beneficiarias las justificaciones de subvenciones que cobraron en el 2011 y en todos los casos iniciándose procedimientos de reintegro con lo que con toda posibilidad en esta provincia no haya cursos para desempleados ni en este ejercicio ni en el 2018".

En cuanto a Granada, Cecap-A ha explicado que "se han revisado todos los expedientes del 2011 solo a las entidades beneficiarias, reabriéndose incluso expedientes que ya estaban finalizados y pagados en su totalidad".

"En definitiva es como si estuvieran buscando excusas para que no se pagara a las beneficiarias de estas nuevas subvenciones y se castigara por haber participado en la nueva convocatoria", se ha lamentado fuentes de Cecap-A, quienes han recordado que el consejero de Empleo "se comprometió con nosotros en resolver todos estos problemas antes del 31 de julio, pero un mes después seguimos exactamente igual, y se sigue incumpliendo sistemáticamente todo a lo que se comprometen".

En ese sentido, han lamentado que "ni siquiera han sido capaces de publicar la convocatoria de acciones formativas para trabajadores, y ya van seis años sin ella", tras lo que han agregado que "lo más inquietante es que ya han anunciado que no van a sacar una nueva convocatoria para desempleados en este año".