El Gobierno andaluz pide al Congreso que se hagan públicos todos los datos sobre la muerte de García Caparrós

29/08/2017 - 15:42

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes solicitar a la Mesa del Congreso de los Diputados que "a la mayor brevedad" se hagan públicos todos los datos de la 'Comisión de Encuesta de los Sucesos de Málaga y La Laguna de Diciembre de 1977', en la que se investigó la muerte de Manuel José García Caparrós, ocurrida durante la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la primera del nuevo curso político, donde ha destacado que "no puede haber justicia y reparación si no se conoce la verdad". "No sé si esa información arrojará luz o no pero es nuestra obligación pedirla", ha señalado.

Tras destacar que con esta petición aprobada por el Consejo de Gobierno cumple el compromiso que adoptó ante el Pleno del Parlamento, la jefa del Ejecutivo andaluz ha considerado un "sinsentido" que esta documentación siga siendo secreta, tal y como se declaró en aplicación del Reglamento de la Cámara vigente en ese momento.

La presidenta de la Junta, que ha asegurado que la figura de García Caparrós supone "un símbolo del 4D y del compromiso de los andaluces con nuestra tierra", ha indicado que la citada manifestación y el posterior Pacto de Antequera el 28F constituyeron "una fenomenal apuesta por la dignidad de Andalucía, por al autonomía de Andalucía y por una defensa de nuestra tierra, una tierra mejor".

"El 4D, incluido el sacrificio de aquel joven, como la entrega de los cientos de miles de andaluces que salieron a la calle, cambió el sino de Andalucía", ha defendido Díaz, quien ha anunciado que, en reconocimiento de aquella generación de andaluces "que hizo posible el cambio histórico de nuestra tierra, el 40 aniversario del 4-D merece que sea conmemorado por todos los andaluces con la solemnidad que nuestra tierra merece, y así lo impulsará el Consejo de Gobierno".

DESCLASIFICACIÓN DE 675 FOLIOS

Las sesiones de la comisión parlamentaria sobre la muerte de García Caparrós fueron consideradas "secretas" de acuerdo con un reglamento preconstitucional, vigente entre 1977 y 1982, por lo que el Gobierno andaluz pide que se desclasifique la totalidad de los 675 folios de la investigación, en la que participaron los grupos de UCD, PSOE, PCE, Mixto, AP y PNV, y que también abordó el asesinato de un estudiante en La Laguna (Tenerife) por disparos de la Guardia Civil.

El acuerdo del Consejo se sitúa en línea con las peticiones de la familia de García Caparrós y da cumplimiento a una proposición aprobada el 22 de junio por el Parlamento autonómico para impulsar la Ley 2/2017 de Memoria Democrática de Andalucía. Entre otros puntos, se proponía que el grupo independiente de trabajo previsto en el artículo 41 de esta norma elaborase, tan pronto estuviese constituido, un informe sobre los sucesos que acarrearon la muerte de Caparrós.

Dado que la Ley de Memoria Democrática se aprobó recientemente y aún está en fase de desarrollo reglamentario, la decisión del Consejo de Gobierno permitirá acelerar el inicio de la investigación sin esperar a la norma que creará formalmente dicho grupo.

Junto con el acuerdo aprobado este martes, el Gobierno andaluz también desarrolla actualmente otra iniciativa para el reconocimiento de la memoria de García Caparrós. Se trata del decreto para la declaración de 14 nuevos Lugares de Memoria Democrática de Andalucía, que ha finalizado su fase de valoración y que incluirá la esquina donde fue asesinado el joven malagueño.

Manuel José García Caparrós, nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en 2013, murió a la edad de 19 años por el disparo de un policía en la manifestación del 4 de diciembre de 1977 que reclamó en Málaga la autonomía para Andalucía.

Trabajador de la empresa Cervezas Victoria y militante de Comisiones Obreras, el joven sindicalista perdió la vida en el transcurso de las cargas policiales que siguieron a la colocación de una bandera andaluza en la fachada del edificio de la Diputación de Málaga por Juan Manuel Trinidad Berlanga.

La muerte de García Caparrós es uno de los hitos de la lucha por la autonomía en la Transición y se produjo el mismo día en que unos dos millones de andaluces salieron a las calles para reclamarla. A ellos se unieron otro medio millón de emigrados que secundaron la movilización en ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao.

El suceso, de gran impacto en la sociedad, supuso un punto de inflexión para la Historia de Andalucía. Justo un año después se firmó el Pacto de Antequera que sentó las bases definitivas del autogobierno, finalmente refrendado el 28 de febrero de 1980.