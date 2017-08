PSPV, Podemos y Compromís rechazan que Marzà, Oltra y Montón hablen en las Corts del curso escolar, menores y legionela

29/08/2017 - 15:48

El PSPV, Podemos y Compromís han rechazado que el conseller de Educación, Vicent Marzà, la de Sanidad, Carmen Montón y la de Igualdad, Mónica Oltra, comparezcan en la Diputación Permanente para dar explicaciones sobre el inicio del curso escolar, la situación de los centros de menores y el brote de legionela registrado este verano en Chiva (València) al considerar que no es el lugar oportuno para hacerlo.

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

El PP y Ciudadanos (Cs) habían pedido la comparecencia de estos tres consellers --el primero de Oltra y Montón y el segundo de Marzà-- y durante la Junta de Síndics celebrada este martes se ha rechazado.

En concreto, la portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, ha recalcado que su formación ya pidió en julio la comparecencia de Marzà para conocer el "rumbo" de la educación valenciana tras la sentencia del TSJCV que suspendía cautelarmente el decreto de plurilingüismo. Lo volvió a requerir en agosto y, por última vez, ahora.

Cs no entiende que a día de hoy no esté "clara" la hoja de ruta que el conseller ejecutará este curso. "Si el Consell está acostumbrado a la improvisación, los colegios no lo están", ha afirmado Sánchez, quien ha insistido en que cree que es un tema "importante" para que se convoque la Diputación Permanente: "Hay silencios que hablan más que mil palabras", ha sentenciado.

Por su parte, la dirigente del PPCV, Isabel Bonig, ha lamentado sobre la comparecencia de Marzà que éste siga "escondido" desde que se conoció la sentencia del TSJCV sobre el decreto: "Tiene tiempo para tirar confeti en la maravillosa ciudad de Morella, pero no tiene tiempo para comparecer en la sede del Parlamento valenciano, en la comisión o en la Diputación Permanente, para decir qué piensa hacer para el inicio de curso escolar", ha criticado.

Este viernes, ha proseguido, se incorporarán profesores a los colegios "sin saber cuál es el calendario, qué es lo que va a pasar con el decreto y cómo se aplicará la suspensión decretada por el TSJCV". A su juicio, es una cuestión de "responsabilidad política" que Marzà o el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, den explicaciones.

Bonig también ha indicado que es conveniente que comparezcan Montón y Oltra en la Diputación Permanente. La primera, porque este verano ha sido un "auténtico caos" en la sanidad pública valenciana y para explicar el brote de legionela en Chiva. Y, la segunda, para exponer el traslado de menores de Monteolivete y las "deudas" al tercer sector. "Nuestro gozo en un pozo y todas las peticiones han caído en saco roto", ha lamentado.

"NO HAY NINGÚN DRAMA"

Frente a estas reclamaciones, el portavoz socialista en las Corts, Manolo Mata, ha indicado, en relación con el aspecto educativo, que según la resolución del TSJCV, el derecho a la igualdad no está en cuestión, y el decreto --ha proseguido-- afecta a niños de tres años escolarizados "que tienen materiales didácticos pero no libros ni asignaturas".

Así, entiende que "no hay ningún drama en la educación valenciana ni ninguna inquietud más allá de organizaciones cercanas al PPCV que se dedican a hacer un alarmismo injustificado". "El conseller --ha añadido-- vendrá a las Corts y explicará en qué condiciones empezarán los niños el curso escolar" pero no en la Diputación Permanente. Ha insistido: "Antes del inicio del curso escolar, los ajustes que se tengan que hacer, los hará la conselleria seguro. Pero no es justificado que alguien cree alarmismo de una situación inexistente".

Por su parte, el portavoz de Podemos en las Corts, Antonio Montiel, ha afirmado que su grupo se ha opuesto a la comparecencia de Montón porque el periodo estival "no ha concluido" aunque ha mostrado su "preocupación" por la "mala" planificación de personal o la saturación de Urgencias. Así, esperan "explicaciones" de la conselleria más adelante porque "debería de haber aprendido de la gestión de ejercicios anteriores".

Respecto a las comparecencias de Oltra y Marzà, Podemos se ha opuesto porque ya darán sus explicaciones en el periodo ordinario que ahora se inicia. A su entender, "no se puede usar la agenda política de la oposición para desgastar al Gobierno".

En esta línea, la diputada de Compromís en las Corts, Mireia Mollà, ha señalado que "llama la atención" que el PP no haya registrado la petición de comparecencias y que Cs lo haya hecho esta mañana. Además, ha recordado que "saben" que Marzà se comprometió a dar explicaciones "no sobre el decreto, sino sobre las instrucciones que se hagan".

LOS NO ADSCRITOS

Por otro lado, a Cs se le ha preguntado por su opinión acerca de que los diputados de la formación que pasaron al grupo de los No Adscritos hayan perdido participar en el Debate de Política General. Al respecto, Sánchez ha indicado que esta solicitud se debatirá seguramente en la Junta de la próxima semana.

No obstante, se ha remitido al reglamento. "Son seis los diputados No Adscritos y creemos que están meridianamente claros sus derechos, deberes y obligaciones, y a eso nos remitimos", ha aseverado. También en la próxima Junta se debatirá el formato del Debate de Política General de la Comunitat.