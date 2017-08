El PSN critica la "falta de transparencia" del departamento de Educación en relación al programa de Coeducación

29/08/2017 - 16:33

El portavoz del PSN en materia educativa, Carlos Gimeno, ha criticado que el departamento de Educación del Gobierno de Navarra, "se haya limitado, ante la petición realizada por los socialistas, a responder que el Programa de Coeducación se presentará en unas jornadas en septiembre".

PAMPLONA, 29 (EUROPA PRESS)

"De nuevo, el Gobierno de Navarra recurre a la publicidad, a la propaganda y a las operaciones de marketing político, frente a la transparencia y al cumplimiento de su obligación, que es transmitir la información requerida por el Parlamento", ha señalado en un comunicado.

Tras la publicación de la resolución 261/2017 del director de Educación en la que hace referencia al desarrollo del Programa de Coeducación en el próximo curso escolar, el PSN ha indicado que solicitaron, el 20 de junio, dicho programa al departamento y que "un mes más tarde, la respuesta es prácticamente una copia literal de lo recogido en dicha resolución", ha censurado Gimeno.

El PSN ha indicado que "una de las funciones del Parlamento es el control al Gobierno de Navarra, control que parece no gustarle y que trata de impedir con la limitación de información no solo al Parlamento sino también a las personas o colectivos implicados". "A día de hoy, el Gobierno no ha hecho público los centros escolares en los que se desarrollará el programa de coeducación ni el grado de información sobre el mismo de toda la Comunidad Educativa de dichos centros", ha señalado Gimeno.

Según ha añadido, el PSN ha registrado "una ampliación de información que espera les sea remitida antes del plazo máximo legal, ya que entienden que el departamento de Educación ya dispone del Programa de Coeducación". Además, ha solicitado el nombre de los centros educativos piloto y los que han rechazado el desarrollo del programa. También la información que se ha hecho llegar a la comunidad educativa de dichos centros y la fecha de esa información."Nos parecería un grandísimo error poner en marcha un programa tan importante sin la implicación y el compromiso de toda la Comunidad Educativa. La implicación de los equipos directivos es fundamental, pero no es suficiente", ha concluido Gimeno.